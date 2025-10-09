BMW Italia celebra la partnership con AC Milan , di cui è Premium Partner e Official Automotive Partner, con una esclusiva presentazione della nuova BMW iX3 all’allenatore Massimiliano Allegri e tutta la prima squadra.

Bmw Italia celebra la partnership con il Milan

I campioni del Milan hanno avuto in anteprima un assaggio del nuovo sport activity vehicle completamente elettrico di BMW, che porta l’azienda bavarese in una nuova era del puro piacere di guida, esprimendo un linguaggio di design rinnovato, una dinamica di guida avanzata e una tecnologia di gestione della potenza di elevato livello.

La nuova BMQ iX3

La BMW iX3, primo veicolo della generazione Neue Klasse, incorpora la tecnologia eDrive di sesta generazione: architettura elettronica e software all’avanguardia, autonomia fino a 805 km, ricarica fino a 400 kW permettono di coniugare lunghi viaggi e spostamenti quotidiani con una efficienza superiore. A bordo, quattro “super cervelli” assicurano un inedito livello di capacità di calcolo e garantiscono una mobilità più intelligente, ottimizzando la dinamica di guida e offrendo sensazioni uniche. Il debutto sul mercato della nuova BMW iX3 è previsto per il prossimo anno, la vettura è già configurabile sul sito bmw.it ed è ordinabile con prezzi a partire da 69.900 Euro per il modello di lancio BMW iX3 50 xDrive.