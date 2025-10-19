Il Milan batte la Fiorentina con super Leao: come cambia la classifica di Serie A

MILANO - Il Milan è primo in classifica dopo la vittoria in casa per 2-1 contro la Fiorentina. Al gol di Gosens ha risposto Leao: prima su azione, poi all’86’ su rigore ecco la rete vittoria che vale tre punti pesantissimi. Allegri si ritrova in cima a quota 16, ad una lunghezza da Inter, Napoli e Roma.

Serie A, il Milan ora è primo in classifica. Fiorentina giù

Primo tempo molto bloccato a San Siro: il Milan prova a fare la partita, ma la Fiorentina si difende con ordine e concede poco. Pavlovic ha la chance più nitida per i rossoneri, ma calcia alto da buona posizione; ci provano anche Athekame e Saelemaekers, senza fortuna.

Nella ripresa sono i viola a sbloccarla con Gosens, ma il Milan reagisce subito e trova il pareggio con Leao. All’86’ il portoghese, dal dischetto, firma il 2-1 finale e regala tre punti pesantissimi che valgono il primo posto in classifica. Sedici punti dopo sette partite. Rossoneri in testa, poi Inter, Napoli e Roma a quota 15. Quinto il Bologna a 13, poi il Como a 12 (stessi punti della Juve). Per la Fiorentina terzultimo posto con appena 3 punti in sette partite. Inizio shock per Pioli, chiamato ad invertire in fretta la rotta.

