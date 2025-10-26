Milan, ricordi arbitrali

Chi si lamenta per qualche fischio ostile in Milan-Pisa (ma si tratta di tifoserie, neanche una parola sull’argomento da parte di Allegri e i suoi) ha dimenticato una serie illuminante di precedenti in materia. Perché da quando è calcio italiano, abbiamo spesso assistito a una sequenza così articolata. C’è un episodio di una partita (esempio: il rigore finale di Milan-Fiorentina che ha divis