Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 26 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, ricordi arbitrali

Leggi il commento del Corriere dello Sport-Stadio sulla direzione di Zufferli a San Siro nell'ultima sfida casalinga contro il Pisa
Franco Ordine
1 min
TagscalcioMilanarbitraggio
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Chi si lamenta per qualche fischio ostile in Milan-Pisa (ma si tratta di tifoserie, neanche una parola sull’argomento da parte di Allegri e i suoi) ha dimenticato una serie illuminante di precedenti in materia. Perché da quando è calcio italiano, abbiamo spesso assistito a una sequenza così articolata. C’è un episodio di una partita (esempio: il rigore finale di Milan-Fiorentina che ha divis

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte