Tare e la frecciata alla Roma sul derby: "Ho vinto quello che contava..."

Milan, Tare: "Partita importante? Di derby ne ho vinti abbastanza, quello che contava..."

Così Igli Tare ai microfoni di DAZN: "La scomparsa di Galeone? Il mister è provato, prima di venire qua parlavamo di Galeone, era una persona a cui teneva tanto, come se fosse uno di famiglia, ma la vita è così e si va avanti. Per quanto riguarda la partita, di derby ne ho vinti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggio... Sono felice con il Milan e dobbiamo pensare solo a vincere con un avversario molto forte, dobbiamo essere solo positivi. Tandem Nkunku-Leao? Curiosità sì, però 72% della sua carriera ha giocato da prima punta, quindi vediamo ora con Leao per la prima volta. Gimenez vive un periodo no, l’infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva, ma guardiamo avanti. Leao? Io, come Max, lo trovo un ragazzo perbene. Da fuori, si può avere un’idea, ma è un ragazzo che ti fa vincere da solo le partite. Sono fiducioso che farà una grande partita, ci ha anche promesso che farà una grande partita, quindi ci aspettiamo tanto da lui".