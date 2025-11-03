Marchegiani svela il segreto del rigore parato da Maignan a Dybala: "Avevo lo stesso preparatore..."

Maignan, il segreto sui rigori è Claudio Filippi. Marchegiani: "Con lui ho parato cinque rigori consecutivi"

Tra i segreti di Mike Maignan sui calci di rigore c'è anche la mano di Claudio Filippi, oggi preparatore dei portieri del Milan e membro dello staff tecnico di Allegri anche ai tempi della Juve. A confermarlo, nel dopo gara di Milan-Roma, è stato proprio Luca Marchegiani, esperto del ruolo e allenato proprio da Filippi durante la sua parentesi al Chievo: "Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi - ha raccontato a Sky -. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare... Non so se è ancora lo stesso, ma mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. Non solo vedendoli, ma anche capendo il momento della partita, piuttosto che il risultato. Una serie di cose in base al tiratore, come la rincorsa che prendeva, non è solo intuito del portiere. C’è uno studio dietro e una preparazione finalizzata a individuare da che parte tireranno. Poi i portieri di oggi, se individuano la parte, arrivano…", ha sottolineato Marchegiani.