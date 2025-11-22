Allegri, l’Inter non fa paura: “Il derby è una partita a sé”

MILANO - Il derby non è mai una partita come le altre, neppure a Milano dove le ambizioni di successo non gravitano unicamente intorno alla stracittadina. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è pronto alla sfida contro l’Inter capolista, consapevole dell’importanza del confronto. “Sarà una partita meravigliosa - ammette il tecnico rossonero - c’è una rivalità stoica che coinvolge l’intera città di Milano. Affrontiamo una squadra molto forte, la favorita per lo scudetto insieme al Napoli, che ha vinto 11 delle ultime 12 e ha fatto 28 gol e ne ha presi 7. Una squadra esperta, con giocatori fisici e tecnici. Tuttavia il derby resta una partita a sé: noi dovremo essere più bravi a rispetto a Parma, mi aspetto maggiore attenzione da parte della mia squadra“.