sabato 22 novembre 2025
Allegri, l’Inter non fa paura: “Il derby è una partita a sé”

Il tecnico del Milan istruisce la propria squadra: “Questa sfida non è uno snodo per la stagione, restiamo focalizzati sulla qualificazione in Champions”
MILANO - Il derby non è mai una partita come le altre, neppure a Milano dove le ambizioni di successo non gravitano unicamente intorno alla stracittadina. Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è pronto alla sfida contro l’Inter capolista, consapevole dell’importanza del confronto. “Sarà una partita meravigliosa - ammette il tecnico rossonero - c’è una rivalità stoica che coinvolge l’intera città di Milano. Affrontiamo una squadra molto forte, la favorita per lo scudetto insieme al Napoli, che ha vinto 11 delle ultime 12 e ha fatto 28 gol e ne ha presi 7. Una squadra esperta, con giocatori fisici e tecnici. Tuttavia il derby resta una partita a sé: noi dovremo essere più bravi a rispetto a Parma, mi aspetto maggiore attenzione da parte della mia squadra.

Allegri: “Viviamo il derby con tanta adrenalina”

La sfida contro l’Inter rappresenta un ostacolo significativo, ma l’allenatore del Milan cerca di declassare la valenza della partita per non caricare troppo i suoi giocatori. Il derby non è una partita snodo - ammette Allegri - inizia un percorso piuttosto lungo che ci porterà fino alla sosta di marzo. L’auspicio è quello di arrivarci in una buona posizione di classifica: dovremo essere focalizzati sull'obiettivo finale che è quello di arrivare tra le prime quattro. Per fare questo dovremo lavorare bene, in serenità, nello stesso modo in cui abbiamo preparato questa sfida: giochiamo contro una squadra forte, c’è tanta adrenalina, alla fine vedremo se saremo stati bravi a far risultato, o se lo saranno stati gli altri“.

