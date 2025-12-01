Gabbia e la curiosa richiesta a Maignan sui social: “Ti prego…”

MILANO - Anche contro la Lazio, Mike Maignan ha sfoderato un altro intervento dei suoi. Non un rigore parato questa volta, come accaduto contro Dybala della Roma e Calhanoglu dell'Inter, ma un riflesso felino sul colpo di testa ravvicinato di Gila , a tenere sullo 0-0 un match che, senza di lui, sarebbe subito iniziato in difetto per i rossoneri. E i compagni di squadra riconoscono la centralità del capitano. Eccome. È stato Matteo Gabbia, su tutti, a farsi portavoce di un sentimento condiviso dallo spogliatoio: "Per favore, firma", ha scritto su Instagram il numero 46, rispondendo ad un commento del portiere francese.

Il contratto di Maignan

Il riferimento è, chiaramente, al contratto, le cui possibilità di rinnovo hanno subito una piccola percentuale di rialzo nelle ultime settimane. Le cose, comunque, restano complicate, come spiegato dal direttore sportivo Igli Tare prima di Milan-Lazio: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto assieme a Maignan: stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. Siamo contenti che stia facendo un grande campionato, è quello che ci aspettavamo. Sta bene, sta come noi pensavamo che potesse stare. C'è serenità". Sereni, con Maignan in porta, sono spesso i difensori del Milan. Sul rinnovo si tenterà.