domenica 7 dicembre 2025
Allegri prima del Torino: "Pulisic ha la febbre, Fofana verso il recupero. Scudetto? Inter e Napoli sono..."

L’allenatore del Milan ribadisce l’obiettivo stagionale: "Dobbiamo tornare in Champions, con le buone o con le cattive"
2 min
TagsMilanAllegriTorino
MILANO - Il Milan non perde di vista l’obiettivo. L’ultimo successo in campionato ottenuto contro la Lazio ha acceso ulteriormente le ambizioni del tecnico rossonero Massimiliano Allegri che - alla vigilia della sfida contro il Torino - ha ribadito il traguardo stagionale, ovvero la qualificazione in Champions League. "Bisogna essere pronti a fare una partita solida - ha ammesso l’allenatore toscano - perché contro il Torino ci sono dei numeri che cercheremo di invertire: negli ultimi 12 anni abbiamo uno score di 6 pareggi, 5 sconfitte e 1 una sola vittoria, negli ultimi tre anni il Milan ha incassato altrettante sconfitte. Per questo motivo la sfida contro il Torino va affrontata con grande umiltà da parte nostra. Spero di riavere presto Gimenez, Pulisic è reduce da un attacco febbrile e potrebbe essere indisponibile”.

Allegri: "Milan, in Champions in ogni modo"

Allegri fiuta il pericolo, sa che la formazione di Baroni andrà a caccia di riscatto dopo le due ultime sconfitte consecutive incassate contro Como e Lecce. “Il Torino è una squadra molto fisica - ammette l’allenatore del Milan - giocare in casa loro in questo momento è molto difficile, vengono da una serie di risultati negativi. Bisogna fare una partita molto concreta. Siamo arrivati in un momento della stagione in cui, da oggi a fine gennaio, sarà un periodo in cui la classifica verrà delineata. Scudetto? Non lo so, dipende dai filotti di vittorie che si riesce a fare. Inter e Napoli sono le squadre più attrezzate per vincere il campionato: in testa ci sono tante squadre in poche punti così come ci sono tante squadre in pochi punti in coda. È un’anomalia. Noi dovremo avere la forza di rimanere lì. Dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorare perché il Milan deve - con le buone o con le cattive - rientrare in Champions"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

