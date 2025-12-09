MILANO - L’allarme era scattato immediatamente, appena Leao - nel corso della sfida contro il Torino - si era avvicinato alla linea laterale decidendo di uscire dal campo senza neanche farsi valutare dallo staff medico del Milan. Il portoghese ha alzato bandiera banca, sedendosi direttamente in panchina: era rimasto lì fino a fine partita, accennando anche un piccolo scatto nell’esultanza per il gol decisivo realizzato da Pulisic. Un indizio speranzoso che questa mattina è diventato una prova.