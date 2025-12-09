Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Live
Milan, nessuna lesione per Leao: può tornare con il Napoli in Supercoppa

Il tecnico Allegri tira un sospiro di sollievo: l’attaccante portoghese ha svolto gli esami strumentali che non hanno evidenziato danni
1 min
TagscalcioMilanLeao
MILANO - L’allarme era scattato immediatamente, appena Leao - nel corso della sfida contro il Torino - si era avvicinato alla linea laterale decidendo di uscire dal campo senza neanche farsi valutare dallo staff medico del Milan. Il portoghese ha alzato bandiera banca, sedendosi direttamente in panchina: era rimasto lì fino a fine partita, accennando anche un piccolo scatto nell’esultanza per il gol decisivo realizzato da Pulisic. Un indizio speranzoso che questa mattina è diventato una prova.

Leao, gli esami sono negativi: nessuna lesione

Il calciatore portoghese questa mattina ha effettuato gli esami strumentali per valutare l’infortunio rimediato contro il Torino: la diagnosi ha scongiurato qualsiasi tipo di lesione facendo tirare un sospiro di sollievo a tutto lo staff medico del Milan. Il rischio era quello di dover rinunciare al giocatore fino alla fine dell’anno solare, invece - a questo punto - i tempi di recupero potrebbero essere ridottissimi. Leao dovrebbe saltare la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo, ma potrebbe già essere a disposizione di Allegri per la semifinale della Supercoppa Italiana in programma il 18 dicembre contro il Napoli in Arabia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

