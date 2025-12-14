Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Baresi torna a San Siro dopo la malattia: il gesto emoziona tutti

La leggenda rossonera è tornato allo stadio dopo i recenti problemi di salute
2 min
TagsMilanBaresi
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Franco Baresi è tornato a San Siro. La bandiera del Milan ha fatto nuovamente capolino sugli spalti dello stadio rossonero dopo settimane difficili, segnate dai problemi di salute che lo hanno costretto lontano dalla sua “casa” calcistica.

Milan, Baresi è tornato a San Siro

Le immagini trasmesse in televisione hanno mostrato l’ex capitano nuovamente presente al Meazza, un rientro particolarmente significativo a distanza di circa quattro mesi dall’ultima volta. Nei giorni scorsi Baresi era già tornato a farsi vedere pubblicamente attraverso i social, ma il ritorno allo stadio rappresenta un segnale ancora più forte e simbolico, accolto con grande affetto da tutto l’ambiente rossonero.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

