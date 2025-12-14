Baresi torna a San Siro dopo la malattia: il gesto emoziona tutti
Franco Baresi è tornato a San Siro. La bandiera del Milan ha fatto nuovamente capolino sugli spalti dello stadio rossonero dopo settimane difficili, segnate dai problemi di salute che lo hanno costretto lontano dalla sua “casa” calcistica.
Milan, Baresi è tornato a San Siro
Le immagini trasmesse in televisione hanno mostrato l’ex capitano nuovamente presente al Meazza, un rientro particolarmente significativo a distanza di circa quattro mesi dall’ultima volta. Nei giorni scorsi Baresi era già tornato a farsi vedere pubblicamente attraverso i social, ma il ritorno allo stadio rappresenta un segnale ancora più forte e simbolico, accolto con grande affetto da tutto l’ambiente rossonero.