Bartesaghi, prima doppietta in Serie A e retroscena con Corradi: "Mi aveva detto..."

Davide Bartesaghi è diventato il più giovane difensore della storia del Milan ad aver segnato in Serie A dai tempi di Paolo Maldini. La sua doppietta non è però bastata per battere il Sassuolo a San Siro (2-2) nella quindicesima giornata di Serie A: "C'è il rammarico che i gol non siano serviti per i tre punti". Dopo aver realizzato la sua prima rete, quella del momentaneo 1-1, Bartesaghi è corso ad abbracciare Bernardo Corradi: "L'abbraccio lo devo a mister Corradi, che mi segue ed è stato mio mister nella Nazionale Under 19 e Under 20. L'altro giorno mi ha chiesto: ma quando me lo fai un gol? Ci siamo abbracciati e abbiamo fatto anche l'esultanza insieme per quello".