Bartesaghi, prima doppietta in Serie A e retroscena con Corradi: "Mi aveva detto..."
Davide Bartesaghi è diventato il più giovane difensore della storia del Milan ad aver segnato in Serie A dai tempi di Paolo Maldini. La sua doppietta non è però bastata per battere il Sassuolo a San Siro (2-2) nella quindicesima giornata di Serie A: "C'è il rammarico che i gol non siano serviti per i tre punti". Dopo aver realizzato la sua prima rete, quella del momentaneo 1-1, Bartesaghi è corso ad abbracciare Bernardo Corradi: "L'abbraccio lo devo a mister Corradi, che mi segue ed è stato mio mister nella Nazionale Under 19 e Under 20. L'altro giorno mi ha chiesto: ma quando me lo fai un gol? Ci siamo abbracciati e abbiamo fatto anche l'esultanza insieme per quello".
Bartesaghi dopo Milan-Sassuolo: "Felice per la doppietta, il primo gol il più difficile"
Resterà comunque un pomeriggio memorabile per Bartesaghi, autore di una grande prestazione sotto gli occhi di Bonucci, presente in tribuna: "Sono felice per la doppietta, devo tanto a questa squadra e al mister. Il primo gol è stato quello più difficile, avevo tanta pressione davanti. Ci ho creduto e ho dovuto solo spingerla in porta. L'esperienza con il Milan Futuro? Sì, è stata molto importante, anche per gestire la pressione degli stadi. Sono venuti fuori dei miglioramenti e sono comunque contento di questo".