Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: il motivo e la voce... come il papà

Milan, c’è Ibrahimovic Jr

A sorpresa, ma forse neppure troppo, Allegri ha deciso di inserire nella lista dei convocati anche cinque ragazzi di Milan futuro, tra cui spicca il nome di Maximilian Ibrahimović, figlio di Zlatan Ibrahimović. Insieme all’attaccante ci saranno anche Dutu, Vladimirov, Sala, Pittarella e Borsani. Segni che il progetto Milan futuro procede e anche bene, sulla scia di Bartesaghi: far crescere seriamente i ragazzi e metterli a disposizione della prima squadra. È chiaro che il nome di Ibra - stessa voce del papà - fa più notizia, ma anche gli altri ragazzi sono da tenere d'occhio.

Milan, chi sono i giovani convocati da Allegri per la Supercoppa

Il più famoso, si diceva, è Maximilian Ibrahimovic, classe 2006. Figlio d’arte, al Milan dal 2022 dopo gli inizi all’Hammarby, l'anno scorso ha messo insieme 25 presenze 7 gol in Primavera e il debutto tra i PRO con Milan Futuro contro Torres. In Nazionale svedese ha giocato con l’U18 l'anno scorso. Quest'anno 14 presenze 4 gol in D, 1 presenza in Coppa IT Serie D. Con Sia è sia capocannoniere di squadra (4) che top assist (3). Matteo Dutu è un 2005, scelto da Oddi come leader, seconda stagione in rossonero dopo essere cresciuto alla Lazio. Nato a Roma, doppio passaporto italiano e romeno, ha scelto la Romania dove è arrivato a debuttare in U21. Nella tournée estiva debutto con Allegri in amichevole, l’anno scorso il debutto tra i PRO con Milan Futuro . In totale 16 presenze 1 gol in campionato in D, 2 presenze 1 gol in Coppa Italia Serie D. Emanuele Borsani è un 2008: esterno di grande gamba portato da mister Renna a tutta fascia pur essendo per formazione un attaccante, l’anno scorso 16 presenze e 1 gol in U17 con il mister che lo ha plasmato e lanciato in questo inizio stagione in Primavera. Poi immediato il passaggio in Milan futuro: per lui 11 presenze 2 gol in D, 1 presenza in Coppa Italia Serie D, 2 presenze in Primavera. È un 2008 anche Valeri Vladimirov, centrale di fisico e in grande ascesa, bulgaro di Plovdiv arrivato al Milan dal Botev nel 2024, ha già debuttato sotto età in U19 Bulgaria. L'anno scorso 25 presenze fino alla finale Scudetto U17 e debutti sotto età in U18 e Primavera. Quest'anno 7 presenze in D, 2 presenza in Coppa ITalia Serie D, 3 presenze in Primavera. Classe 2007 è Emanuele Sala: reduce in estate dal debutto in prima squadra in amichevole a Dublino contro il Leeds, l’anno scorso debutto ufficiale tra i Pro con Futuro a Carpi in C. Nunziata l’ha chiamato in U20 in vista del Mondiale di categoria a settembre per le ultime amichevoli, poi ha giocato il Mondiale. Campione d’Italia con mister Bertuzzo in U15 nel 2022 da capitano, Allegri l’ha chiamato a ottobre ma non ha ancora debuttato. È del 2008 Matteo Pittarella, ha firmato in estate il primo contratto da professionisti. Al Milan dal 2019 dopo gli inizi a Lecco, l’anno scorso 9 presenze totali con la Primavera e anche le prime convocazioni in Prima Squadra con Conceicao prima e Allegri poi, come terzo portiere.

Milan, la lista dei convocati

Questa la lista dei convocati diramata dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri in vista della Supercoppa Italiana in programma in Arabia Saudita.

Portieri: Maignan, Terracciano, Pittarella. Difensori: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov. Centrocampisti: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala. Attaccanti: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani