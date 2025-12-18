Allegri deluso: "Prendiamo gol in modo troppo facile"

RIYADH (Arabia Saudita) - Massimiliano Allegri torna a casa: il suo Milan è stato battuto 2-0 dal Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh e l'avventura dei rossoneri è già finita. Decisivi un gol per tempo, di Neres e Hojlund: "Abbiamo affrontato un Napoli forte e lo sapevamo - le parole dell'allenatore del Milan a Italia Uno - potevamo comportarci meglio sui due gol, ma è stata una buona partita da parte di entrambe le squadre. Loro hanno fatto la fase difensiva meglio di noi e hanno vinto meritatamente. Prendiamo gol in maniera fin troppo facile e dobbiamo migliorare. Ci tenevamo ad andare in finale ma ora dobbiamo pensare al campionato. Dovevamo attaccare meglio l’area, quando prendi due gol in ogni partita, per 3 partite consecutive bisogna rivedere meglio la fase difensiva ".

L'analisi di Allegri

Allegri non ha da ridire sull'arbitraggio di Luca Zufferli: "Ha arbitrato molto bene, la terna più il quarto uomo sono stati molto bravi. In futuro la difesa a 4? No, stasera l’abbiamo utilizzata perché dovevamo recuperare ma una gara non stravolge quello fatto in tre mesi. Dobbiamo ritrovare serenità perché solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo che è quello di tentare di arrivare nelle prime quattro. Non sarà facile ma dobbiamo riprendere il cammino e migliorare gli errori che abbiamo commesso stasera. Dove deve migliorare Nkunku? Stasera si è dato da fare, ha ottime qualità e alla fine verrà fuori. Il gol probabilmente lo sbloccherà e dobbiamo continuare a crederci. È in Italia da pochi mesi e deve adattarsi però le sue qualità sono importanti e vanno sfruttate"