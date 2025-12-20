Milan, preso Fullkrug: tutte le cifre dell'accordo

MILANO - Il Milan è arrivato in affanno alla chiusura dell’anno solare e ora Massimiliano Allegri spera in una scossa sul mercato per rivitalizzare alcuni reparti in difficoltà. Gli obiettivi sono chiari a tutti, ai rossoneri serve una punta e un centrale difensivo , e su quest’ultimo la dirigenza si è convinta ad investire. Se fino a qualche giorno fa c’erano ancora delle riflessioni, ora la ricerca è diventata attiva. Il ds Tare sta cercando un profilo duttile, che possa giocare in tutte le posizioni della difesa a tre. L’obiettivo è prenderlo prima possibile perché a Milanello ne hanno fortemente bisogno sia a livello numerico che qualitativo. L’infortunio di Matteo Gabbia e le brutte prestazioni di Koni De Winter hanno accelerato la decisione, anche perché l’altro investimento estivo, ovvero Odogu, non è pronto per la prima squadra e non è mai sceso in campo in serie A con Allegri.

Milan, ecco Fullkrug

La caccia al difensore si è aperta, invece quella per l’attaccante è in dirittura d’arrivo. Il Milan sta chiudendo con il West Ham l’affare Niclas Fullkrug. La punta che a febbraio compirà 33 anni ha già trovato l’accordo economico con il club rossonero a circa 1,5 milioni netti per i restanti sei mesi dell’anno. Il giocatore aveva importanti proposte anche dalla Bundesliga, in particolare dal Wolfsburg e Bayer Leverkusen, ma ha messo tutto in stand by quando ha saputo dell’interesse del Milan. Immediatamente ha accettato la proposta rossonera e ora attende che l’affare si concluda anche nei dettagli burocratici.

Milan, Fullkrug arriva in prestito

Infatti il Milan è in costante dialogo con il West Ham per ultimare il passaggio del giocatore alla corte di Max Allegri, addirittura l’idea è farlo entro la fine di dicembre in modo da avere Fullkrug subito in allenamento. Si stanno limando gli ultimi dettagli sul prestito, ma dovrebbe esserci l’opzione di acquisto a favore del Milan per circa dieci milioni di euro. Il tedesco, anche se dovesse svolgere le visite mediche prima dell’inizio del mercato invernale, non potrebbe comunque giocare contro il Cagliari il 2 gennaio per motivi burocratici relativi ai tesseramenti internazionali.

Fullkrug, i dubbi sulle condizioni fisiche

L’ex Borussia Dortumund non vede l’ora di vivere questa nuova avventura in Italia, e ha garantito a Tare di entrare subito in forma per incidere immediatamente sul gioco offensivo dei rossoneri, proprio ciò che manca al Milan. Fullkrug non arriverebbe per fare il titolare, ma per essere utile a partita in corsa, quando bisogna scardinare le difese avversarie o per sfruttare al meglio i tanti cross in area di rigore. Inoltre con la sua presenza in rosa Allegri potrebbe anche optare per il cambio modulo in alcune circostanze. Il timore più grosso del Diavolo era sulle condizioni fisiche del giocatore, assente in moltissime partite del West Ham durante l’ultimo anno e mezzo, ma una volta ottenute garanzie sull’aspetto fisico, il Milan ha deciso di avanzare e chiudere.