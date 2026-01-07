Il calcolo preciso di Allegri su Scudetto e Champions: "Ecco quanti punti servono"

Alla vigilia di Milan-Genoa , gara valida per 19ª giornata di Serie A in programma domani alle 20:45, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa analizzando partita, mercato e situazione della squadra. L'allenatore del Milan ha anche risposto a una domanda Su Chivu e Conte : " Buono, brutto o cattivo tra me e loro? In questo momento io sto dalla parte di quello che guarda il duello ". Sul Genoa ha avvertito: " Affrontiamo un Genoa che nelle ultime dieci partite ha sempre segnato. Da quando è arrivato De Rossi ha segnato, anche molto . Ha buoni tiratori, davanti ha Colombo che sta facendo molto bene. Sono contento perché è un ragazzo straordinario. La partita andrà affrontata con grande rispetto e voglia di portare a casa i tre punti".

Milan, le parole di Allegri sul rinnovo di Maignan e non solo

Poi, sul rinnovo di Maignan: "Il rinnovo di Maignan? La società sta lavorando per il futuro della squadra, del Milan. Abbiamo tanti ottimi giocatori. La società sta lavorando affinché il Milan abbia un futuro importante. La cosa importante è arrivare in Champions, molto dipende da quello. Modric ha una passione e un amore per il lavoro che fa che fanno la differenza. L'umiltà è la sua dote principale, così si presenta ogni giorno ad allenarsi". Guardando alla classifica, Allegri ha spiegato: "Quota Champions? Si è alzata a 74 punti. La quota scudetto è tra 86 e 88 punti. Noi dobbiamo pensare a noi, arrivare a marzo restando attaccati alle prime quattro posizioni. Il Milan è una squadra forte, ha dei valori morali molto importanti. Leao? Deve pensare a fare gol. Per una punta non conta fare bene, ma fare gol. Pulisic e Leao speriamo stiano bene oggi, se così sarà domani saranno titolari".

"Dal mercato non mi aspetto niente"

Capitolo mercato: "Dal mercato non mi aspetto niente, la società lavora bene per il Milan. Fullkrug sta migliorando la condizione, ha caratteristiche che in squadra non abbiamo. Speriamo segni anche lui perché abbiamo bisogno". Infine: "Tante partite ravvicinate? L'unica cosa che suggerisco, ancora una volta, è anticipare l'orario dei posticipi dalle 20:45 alle 20 consentirebbe di riposare di più".