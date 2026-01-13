Fullkrug infortunato, emergenza per Allegri: quando può rientrare e quali partite salta

Si ferma Fullkrug: ecco quando può rientrare

L'attaccante tedesco lascerà il tecnico Allegri con poche scelte in avanti. Fullkrug aveva fatto il suo debutto da titolare nell'ultima sfida contro la Fiorentina. Inizialmente sembrava trattarsi di un infortunio grave, da un mese di stop, ma poi i primi esami hanno fatto tirare un sospiro di sollievo: si tratta solo di un'infazione della falange del dito. Il tedesco potrebbe riuscire a rientrare in tempo per il Como (15/01) o il Lecce (18/01), con il Milan che sarà impegnato poi in due sfide decisive contro Roma (25/01) e Bologna (01/02).