Allegri: "Il Milan deve ritrovare cattiveria. Juve? Impossibile che rimanesse fuori dalle prime 4"

Dopo aver portato la fiamma olimpica per Milano-Cortina , Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Como , recupero della sedicesima giornata di Serie A : "I punti che abbiamo sono quelli che abbiamo meritato: poi con chi li abbiamo fatti non cambia. Sono una buona base, ma pensiamo alle prossime 19 partite per fare punti per rimanere tra le prime quattro. Bisogna riprendere ad essere più cattivi all'interno della partita , perché ci sono momenti in cui siamo un po' fragili sia in fase difensiva che offensiva. Dobbiamo essere più precisi tecnicamente, perché siamo una squadra forte. [...] Durante la stagione c'è un momento in cui c'è una, chiamiamola flessione. Ma non lo è. E se anche lo fosse va affrontata con grande equilibrio. Non è che domani a Como finisce la stagione: bisogna mantenere equilibrio, nervi saldi e spalle larghe. Era impossibile che la Juve rimanesse fuori dalle prime 4" .

Milan, il punto di Allegri sull'infermeria

Sul fronte infortuni arrivano indicazioni precise : "Fullkrug e Pavlovic domani fuori: il tedesco può tornare per la Roma, come Pavlovic". Buone notizie invece per Leao: "Come sta Leao? Sta bene. Anche Gimenez sta procedendo bene, però è ancora lontano dal rientro. Se ne riparla a marzo, fine marzo".

Inter-Napoli, obiettivi stagionali e mercato

Spazio poi a un commento su Inter-Napoli, match che ha colpito positivamente il tecnico: "È stata veramente una bella partita, hanno giocato molto bene tecnicamente. L'intensità non la dà la corsa, la corsa è una componente se la palla viaggia forte. L'intensità la dà la palla, non la corsa. La corsa devi andare dietro alla palla, non è che puoi andare forte. Hanno giocato una bella partita tecnicamente. [...] Il nostro obiettivo, di tutti, è quello lavorare per far sì che il Milan possa partecipare alla Champions l'anno prossimo. Per fare questo bisogna lavorare, passare momenti belli e brutti. E se c'è un momento più brutto la squadra non perde di valore, la stagione è di alti e bassi. Per questo dico che bisogna viaggiare sempre a velocità di crociera, che è quella che poi ti porta in fondo". Infine, sul mercato: "La rosa in questo momento va bene così, e siamo contenti".