Allegri con la fiaccola, gli urlano: "Togli Fofana". Lui reagisce così
Giornata speciale per Massimiliano Allegri che, in attesa della sfida contro il Como con il suo Milan, è stato tedoforo per Milano-Cortina, portando la Fiamma olimpica a Borgomanero. "Un'emozione e un'esperienza meravigliosa", l'aveva definita il tecnico rossonero, con i video e le foto del momento che sono rapidamente diventati virali sui social. Ha fatto il giro del web anche un piccolo 'fuori programma', vista la presenza di numerosi tifosi al fianco dell'allenatore.
Allegri, arriva una richiesta particolare. E lui...
Mentre portava la Fiamma olimpica, accompagnato da tifosi e curiosi, è arrivata una richiesta particolare al tecnico rossonero. "Mister togli Fofana!", la frase urlata ad Allegri dopo le ultime deludenti prestazioni del centrocampista francese. Il tecnico evidentemente sente la battuta del tifoso e accenna un sorriso. Ma Fofana resta uno dei suoi titolari, tra i probabili per la sfida contro il Como, nonostante gli ultimi errori in campo.