Allegri con la fiaccola, gli urlano: "Togli Fofana". Lui reagisce così

Giornata speciale per Massimiliano Allegri che, in attesa della sfida contro il Como con il suo Milan, è stato tedoforo per Milano-Cortina, portando la Fiamma olimpica a Borgomanero. "Un'emozione e un'esperienza meravigliosa", l'aveva definita il tecnico rossonero, con i video e le foto del momento che sono rapidamente diventati virali sui social. Ha fatto il giro del web anche un piccolo 'fuori programma', vista la presenza di numerosi tifosi al fianco dell'allenatore.