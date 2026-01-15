Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 15 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Fullkrug è tornato a disposizione di Allegri: convocato a sorpresa per Como-Milan

L'attaccante tedesco prenderà parte alla sfida al Sinigaglia, valida per il recupero della sedicesima giornata di Serie A
1 min
TagsFullkrugComoMilan
Milan

Milan

Fullkrug stringe i denti: ci sarà stasera, al Sinigaglia, contro il Como nel recupero della sedicesima giornata di Serie A. Una buona notizia per Allegri e per il Milan: l'attaccante è stato convocato.

Fullkrug più forte del dolore per l'infrazione alla falange del piede

A sorpresa, ieri il centravanti tedesco si era allenato col resto dei compagni dimostrandosi più forte del dolore per l’infrazione alla falange del piede, ridotta tempestivamente. L'ex West Ham era rimasto in ritiro con il resto della squadra: non ha palesato ulteriori fastidi e potrà, dunque, accomodarsi in panchina. Un'arma in più per i rossoneri, seppur per un eventuale spezzone di gara.

