Allegri: "Inter e Napoli hanno qualcosa in più. Obiettivo Milan chiaro"

MILANO - Alla vigilia del match di campionato contro il Lecce, in programma domani sera a San Siro, Massimiliano Allegri ha tracciato una linea chiara tra spettacolo e concretezza, tornando anche sulla recente gara contro il Como. "Risultatisti o giochisti? Contro il Como è stata una bella partita, giocata bene da due squadre che hanno interpretato la gara in modo diverso. Sapevamo che il Como è sempre difficile da affrontare”, ha spiegato il tecnico del Milan in conferenza stampa.

Le parole di Allegri prima del Lecce

Lo sguardo, però, è già rivolto al prossimo avversario. “Il Lecce davanti ha giocatori tecnici e veloci. Dovremo avere pazienza, compattezza e concretezza, che sono gli aspetti che ti fanno vincere le partite. Cosa hanno in più Inter e Napoli? È una questione di continuità. L’Inter negli ultimi sei anni ha sempre vinto lo scudetto o è arrivata seconda. Il Napoli ha vinto due scudetti in tre anni. Noi abbiamo cambiato il 55% dei giocatori”, ha sottolineato l’allenatore, evidenziando come il percorso di crescita richieda tempo, ma anche responsabilità. I"l futuro del Milan passa attraverso il risultato finale, ovvero entrare tra le prime quattro. Il calcio italiano non permette a una squadra di questo livello di restare fuori dalla Champions. Quando alleni e giochi in grandi squadre, hai una grande responsabilità".