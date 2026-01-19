Corriere dello Sport.it
lunedì 19 gennaio 2026
Saelemaekers in dubbio per la Roma: Milan in ansia, cosa è successo e come sta

L’esterno di Allegri preoccupa in vista del match di domenica sera all’Olimpico: l'esito degli esami
La vittoria contro il Lecce aveva regalato sorrisi e fiducia, ma anche qualche attimo di preoccupazione. Protagonista assoluto del match Alexis Saelemaekers: prestazione di alto livello, impreziosita dall’assist decisivo per il gol partita di Fullkrug. A gelare l’entusiasmo dei tifosi del Milan, però, era stata l’immagine del belga a fine gara: una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba e una camminata faticosa, tanto da costringere Mike Maignan a caricarselo sulle spalle durante i festeggiamenti.

Ansia Saelemaekers, quando può rientrare

Nel post-partita Saelemaekers aveva provato subito a rassicurare tutti, spiegando di non aver voluto correre rischi: “Ho sentito una cosa all’adduttore, non ho preso rischi perché era la fine della partita e non volevo mettere la squadra in difficoltà. Preferisco che entri uno che sta al 100% e faccia la differenza". Le notizie arrivate oggi però, sono meno confortanti. Gli esami approfonditi hanno evidenziato un risentimento all’adduttore sinistro, un problema che obbliga lo staff medico alla massima prudenza. La condizione dell’esterno belga sarà rivalutata nel corso della settimana, ma al momento non ci sono certezze sui tempi di recupero. Di conseguenza, la sua presenza nella prossima, delicatissima sfida contro la Roma resta in forte dubbio. 

 

 

