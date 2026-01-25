Allegri: "Sembravamo vicini al 2-0, ma l'episodio del rigore ci ha penalizzato"

Non gli è riuscita la vittoria di corto muso, ma per come si era messa la partita con la Roma nel primo tempo, Allegri per qualche minuto ha sognato il colpaccio all'Olimpico . Non ci è riuscito, ma il pareggio alla fine è un risultato che lo soddisfa: "Vedendo la partita siamo tutti bravi con il senno di poi, nel primo tempo la Roma ha preso il dominio del campo, Maignan ha fatto due o tre parate importanti, Malen ha sbagliato una grossa occasione. Nel secondo tempo siamo andati meglio e dopo l'1-0 sembrava si fosse messa bene per noi, che potessimo fare il 2-0 e invece, il calcio è così. Detto questo è un buon pareggio, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e tenuto la Roma a distanza".

Allegri e la corsa scudetto: "Non guardiamo all'Inter, noi dobbiamo entrare in Champions"

L'Inter è a + 5 adesso, ma Allegri non guarda al primo posto: "Noi all'Inter non pensiamo, noi pensiamo a noi stessi, perché è un momento difficile della stagione perché stiamo giocando in trasferta spesso. Pensiamo una partita alla volta, come ho detto ieri, ridico oggi, e ridirò sempre, l'obiettivo del Milan è entrare nelle prime quattro. Che poi uno abbia l'ambizione di fare grandi cose è un altro discorso, ma noi abbiamo l'obiettivo di entrare tra le prime quattro. I giocatori nuovi che ci aiuteranno sono arrivati, ma ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Quindi con molta calma, teniamo i piedi per terra e facciamo quello che dobbiamo fare per centrare il quarto posto. Il primo tempo con la Roma è stato di sofferenza, il secondo tempo è stato molto più piacevole. Abbiamo iniziato bene, gestito meglio la palla, una volta in vantaggio la nostra difesa era ordinata. Poi subisci il rigore, l'entusiasmo loro poteva anche portarci a perdere la partita, invece siamo stati bravi a pareggiare".

Allegri: "L'episodio del rigore ci ha penalizzato"

"È stato bravo Maignan a tenerci in piedi nel primo tempo - ha commentato il tecnico rossonero a Dazn - nella ripresa invece noi abbiamo fatto meglio, anche tecnicamente, perché loro sono calati. Poi l'episodio del rigore, che può succedere, ci ha penalizzato. Ma l'uno a uno oggi a Roma è un risultato importante, perché ci permette di tenere lontane Napoli e Roma per l'obiettivo finale. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, forse anche per la pressione loro - ha rimarcato il tecnico rossonero -. Nella ripresa sembrava poi fosse più facile per noi fare il 2-0 piuttosto che loro il pari".