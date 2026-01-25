Allegri: "Sembravamo vicini al 2-0, ma l'episodio del rigore ci ha penalizzato"
Non gli è riuscita la vittoria di corto muso, ma per come si era messa la partita con la Roma nel primo tempo, Allegri per qualche minuto ha sognato il colpaccio all'Olimpico. Non ci è riuscito, ma il pareggio alla fine è un risultato che lo soddisfa: "Vedendo la partita siamo tutti bravi con il senno di poi, nel primo tempo la Roma ha preso il dominio del campo, Maignan ha fatto due o tre parate importanti, Malen ha sbagliato una grossa occasione. Nel secondo tempo siamo andati meglio e dopo l'1-0 sembrava si fosse messa bene per noi, che potessimo fare il 2-0 e invece, il calcio è così. Detto questo è un buon pareggio, abbiamo guadagnato un punto sul Napoli e tenuto la Roma a distanza".
Allegri e la corsa scudetto: "Non guardiamo all'Inter, noi dobbiamo entrare in Champions"
L'Inter è a + 5 adesso, ma Allegri non guarda al primo posto: "Noi all'Inter non pensiamo, noi pensiamo a noi stessi, perché è un momento difficile della stagione perché stiamo giocando in trasferta spesso. Pensiamo una partita alla volta, come ho detto ieri, ridico oggi, e ridirò sempre, l'obiettivo del Milan è entrare nelle prime quattro. Che poi uno abbia l'ambizione di fare grandi cose è un altro discorso, ma noi abbiamo l'obiettivo di entrare tra le prime quattro. I giocatori nuovi che ci aiuteranno sono arrivati, ma ci vuole un po' di tempo per adattarsi. Quindi con molta calma, teniamo i piedi per terra e facciamo quello che dobbiamo fare per centrare il quarto posto. Il primo tempo con la Roma è stato di sofferenza, il secondo tempo è stato molto più piacevole. Abbiamo iniziato bene, gestito meglio la palla, una volta in vantaggio la nostra difesa era ordinata. Poi subisci il rigore, l'entusiasmo loro poteva anche portarci a perdere la partita, invece siamo stati bravi a pareggiare".
Allegri: "L'episodio del rigore ci ha penalizzato"
"È stato bravo Maignan a tenerci in piedi nel primo tempo - ha commentato il tecnico rossonero a Dazn - nella ripresa invece noi abbiamo fatto meglio, anche tecnicamente, perché loro sono calati. Poi l'episodio del rigore, che può succedere, ci ha penalizzato. Ma l'uno a uno oggi a Roma è un risultato importante, perché ci permette di tenere lontane Napoli e Roma per l'obiettivo finale. Nel primo tempo abbiamo sbagliato troppo, forse anche per la pressione loro - ha rimarcato il tecnico rossonero -. Nella ripresa sembrava poi fosse più facile per noi fare il 2-0 piuttosto che loro il pari".