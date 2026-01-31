Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 31 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2031

Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2031

Il club rossonero ha annunciato l'accordo con il portiere francese: "Scriveremo nuove pagine di storia"
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Mike Maignan ha firmato il prolungamento del suo contratto con il Milan. L'estremo difensore francese si è legato al club rossonero fino al 2031. La conferma è arrivata attraverso una nota sul sito ufficiale del club. "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra".

Maignan, il rinnovo è ufficiale: il comunicato

Il club rossonero ha ricordato l'esperienza di Maignan a Milano: "Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Le parole di fuoco di MaignanCalciomercato diretta, gli ultimi giorni

Milan, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS