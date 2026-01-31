Milan, ufficiale il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2031

Mike Maignan ha firmato il prolungamento del suo contratto con il Milan. L'estremo difensore francese si è legato al club rossonero fino al 2031. La conferma è arrivata attraverso una nota sul sito ufficiale del club. "AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031. Arrivato in rossonero nell'estate del 2021, Mike si è subito affermato come uno dei punti di riferimento del gruppo, distinguendosi per leadership, affidabilità e spirito di sacrificio, fino a diventare Capitano e figura centrale della squadra".

Maignan, il rinnovo è ufficiale: il comunicato

Il club rossonero ha ricordato l'esperienza di Maignan a Milano: "Una crescita costante che lo ha portato anche a diventare un pilastro della Nazionale francese. Con la maglia rossonera, Maignan ha collezionato 188 presenze ed è stato tra i protagonisti della conquista dello Scudetto nella stagione 2021/22 e della Supercoppa Italiana 2024, traguardi di un percorso personale costruito nel tempo con dedizione, responsabilità e un profondo senso di appartenenza ai colori rossoneri. A livello individuale, è stato eletto miglior portiere della Serie A nella stagione 2021/22. Il Milan e Mike Maignan rafforzano così il loro legame, con l'obiettivo di continuare a scrivere insieme nuove pagine di storia rossonera".