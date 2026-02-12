Allegri sulle polemiche arbitrali: "Mi viene da sorridere...". Poi i complimenti a Brignone: "Grandissima"
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo all'Arena Garibaldi di Pisa, contro una delle squadre che hanno visto protagonista il tecnico livornese nella sua lunga carriera da calciatore. Dalle novità che arrivano dall'infermeria ai dubbi di formazione, fino alla corsa Champions e alle difficoltà con le "piccole" della Serie A, senza dimenticare una battuta sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Allegri prima di Pisa-Milan: "Pulisic a disposizione, Leao sta meglio. Turno molto importante"
Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Pisa e Milan: "Turno facile? Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solo 2 punti all’andata. Dobbiamo fare meglio. È un turno molto importante, considerati gli altri scontri diretti. Dobbiamo fare un passetto avanti per avvicinarci alla quota Champions. Infermeria? Tutti bene, Pulisic sarà a disposizione, avrà 15/20 minuti, Leao sta meglio, Gimenez anche e sarà a disposizione tra un mesetto. Saelemaekers? Ancora fuori ma sta meglio, vedremo se ci sarà mercoledì contro il Como. Il mio ritorno a Pisa? Era nell’89/90, fu un’esperienza particolare, debuttai in Serie A contro il Milan, con un presidente favoloso. Ho amici pisani e livornesi, vado con il sorriso ma spero di andare contento e tornare ancora più contento".
Allegri sulla formazione anti-Pisa
Sulla formazione, Allegri non si scopre: "Devo vedere l’ultimo allenamento. Poi avremo tre partite ravvicinate quindi devo indovinare chi far giocare. La partita più importante è questa, ormai durano 100 minuti quindi come dico sempre a determinare tutto sono i cambi che entrano dal 60′ in poi. È una cosa positiva. Se poi ci sarà chi ci arriva davanti vuol dire che l’avranno meritato. 50 punti non bastano nemmeno per la Conference, più ci avviciniamo alla quota Champions più siamo messi bene in classifica. Le due cose sono collegate una all’altra, per questo sono importanti queste quattro partite prima del derby. Nkunku? Questione di ambientamento, lui è molto sensibile. Gli ho detto che se sorride di più è meglio, ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti per il finale di stagione è importante. Importante l’affidabilità di tutti i giocatori che ho a disposizione, per raggiungere il nostro obiettivo comune".
Var e arbitri, Allegri: "Cinquant'anni fa c'erano discussioni..."
Quello degli arbitraggi e del Var resta un tema caldissimo in questa stagione: "Cinquant’anni fa c’erano discussioni sugli arbitri, ora cercano di migliorare. La cosa più importante del VAR è l’oggettività. Tutte le altre cose sono soggettive e ci saranno sempre polemiche. Se ci sono episodi a favore si sta zitti, se no ci si arrabbia. Ci saranno sempre polemiche. Giusto migliorare, ma questo arriva solo sull’oggettività, non sulla soggettività. Un conto è il campo, un altro è la visuale della telecamera. Siamo riusciti a commentare un episodio successo in Inghilterra (in Liverpool-Manchester City), siamo meravigliosi in Italia, mi viene da sorridere".
La corsa Champions dopo l'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia
Sulla corsa Champions, a pochi giorni dall'eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, Allegri ha aggiunto: "Il Milan in questa stagione sta facendo bene. Vincere non è una cosa normale, vince uno solo. Noi siamo partiti per tornare in Champions, poi potevamo fare meglio in Coppa Italia? Assolutamente. Però bisogna essere concentrati sul nostro obiettivo considerato che Inter e Napoli sono più forti, che Roma e Juventus sono in risalita. Per entrare nelle prime quattro bisogna rimanere concentrati e non perdere energie in polemiche". E infine, ha concluso: "Io un po' più psicologo? Ci sono momenti in cui per dare stimoli è importante che uno che non gioca sia arrabbiato con l’allenatore. Per arrivare in campo e essere d’aiuto che sia 1 minuto o 90. La cena? Qualcuno doveva pagare multe. Scendiamo in campo contro il Pisa dopo 10 giorni. Affrontiamo una partita dura da vincere, sesta trasferta nelle ultime 10 partite".
Allegri, i complimenti a Federica Brignone
Massimiliano Allegri, tedoforo alla vigilia dei Giochi di Milano Cortina, ha voluto fare i complimenti alla sciatrice Federica Brignone, medaglia d'oro nel super gigante dopo un grave infortunio al ginocchio: "Faccio i complimenti a Federica Brignone perché non era facile rientrare, ma la forza di volontà fa tantissimo. Sul medagliere, diciamo sempre che noi italiani siamo scarsi, invece dobbiamo essere orgogliosi perché il nostro sport ha sempre avuto tante eccellenze".
Il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a tornare in campo all'Arena Garibaldi di Pisa, contro una delle squadre che hanno visto protagonista il tecnico livornese nella sua lunga carriera da calciatore. Dalle novità che arrivano dall'infermeria ai dubbi di formazione, fino alla corsa Champions e alle difficoltà con le "piccole" della Serie A, senza dimenticare una battuta sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Allegri prima di Pisa-Milan: "Pulisic a disposizione, Leao sta meglio. Turno molto importante"
Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Pisa e Milan: "Turno facile? Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solo 2 punti all’andata. Dobbiamo fare meglio. È un turno molto importante, considerati gli altri scontri diretti. Dobbiamo fare un passetto avanti per avvicinarci alla quota Champions. Infermeria? Tutti bene, Pulisic sarà a disposizione, avrà 15/20 minuti, Leao sta meglio, Gimenez anche e sarà a disposizione tra un mesetto. Saelemaekers? Ancora fuori ma sta meglio, vedremo se ci sarà mercoledì contro il Como. Il mio ritorno a Pisa? Era nell’89/90, fu un’esperienza particolare, debuttai in Serie A contro il Milan, con un presidente favoloso. Ho amici pisani e livornesi, vado con il sorriso ma spero di andare contento e tornare ancora più contento".
Allegri sulla formazione anti-Pisa
Sulla formazione, Allegri non si scopre: "Devo vedere l’ultimo allenamento. Poi avremo tre partite ravvicinate quindi devo indovinare chi far giocare. La partita più importante è questa, ormai durano 100 minuti quindi come dico sempre a determinare tutto sono i cambi che entrano dal 60′ in poi. È una cosa positiva. Se poi ci sarà chi ci arriva davanti vuol dire che l’avranno meritato. 50 punti non bastano nemmeno per la Conference, più ci avviciniamo alla quota Champions più siamo messi bene in classifica. Le due cose sono collegate una all’altra, per questo sono importanti queste quattro partite prima del derby. Nkunku? Questione di ambientamento, lui è molto sensibile. Gli ho detto che se sorride di più è meglio, ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti per il finale di stagione è importante. Importante l’affidabilità di tutti i giocatori che ho a disposizione, per raggiungere il nostro obiettivo comune".