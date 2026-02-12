Allegri sulle polemiche arbitrali: "Mi viene da sorridere...". Poi i complimenti a Brignone: "Grandissima"

Allegri prima di Pisa-Milan: "Pulisic a disposizione, Leao sta meglio. Turno molto importante"

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Pisa e Milan: "Turno facile? Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solo 2 punti all’andata. Dobbiamo fare meglio. È un turno molto importante, considerati gli altri scontri diretti. Dobbiamo fare un passetto avanti per avvicinarci alla quota Champions. Infermeria? Tutti bene, Pulisic sarà a disposizione, avrà 15/20 minuti, Leao sta meglio, Gimenez anche e sarà a disposizione tra un mesetto. Saelemaekers? Ancora fuori ma sta meglio, vedremo se ci sarà mercoledì contro il Como. Il mio ritorno a Pisa? Era nell’89/90, fu un’esperienza particolare, debuttai in Serie A contro il Milan, con un presidente favoloso. Ho amici pisani e livornesi, vado con il sorriso ma spero di andare contento e tornare ancora più contento".

Allegri sulla formazione anti-Pisa

Sulla formazione, Allegri non si scopre: "Devo vedere l’ultimo allenamento. Poi avremo tre partite ravvicinate quindi devo indovinare chi far giocare. La partita più importante è questa, ormai durano 100 minuti quindi come dico sempre a determinare tutto sono i cambi che entrano dal 60′ in poi. È una cosa positiva. Se poi ci sarà chi ci arriva davanti vuol dire che l’avranno meritato. 50 punti non bastano nemmeno per la Conference, più ci avviciniamo alla quota Champions più siamo messi bene in classifica. Le due cose sono collegate una all’altra, per questo sono importanti queste quattro partite prima del derby. Nkunku? Questione di ambientamento, lui è molto sensibile. Gli ho detto che se sorride di più è meglio, ha una tecnica straordinaria. Recuperare tutti per il finale di stagione è importante. Importante l’affidabilità di tutti i giocatori che ho a disposizione, per raggiungere il nostro obiettivo comune".