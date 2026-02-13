Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 13 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, Leao e Pulisic verso la panchina: le ultime news prima del Pisa

A poche ore dal fischio d'inizio dell'anticipo della 25esima giornata di Serie A, Allegri sembra aver sciolto i dubbi di formazione
1 min
TagsLeaoPulisicPisa-Milan
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Pisa-Milan, anticipo della 25esima giornata di Serie A. Rafael Leao e Christian Pulisic verso la panchina, dopo essere stati convocati da Massimiliano Allegri per la sfida in programma alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. In attacco, salvo sorprese, ci saranno Loftus-Cheek e Nkunku, con l'ex Lipsia che si è rilanciato in avvio di questo 2026.

Pisa-Milan, Leao e Pulisic verso la panchina

Nella conferenza stampa di vigilia, Massimiliano Allegri era stato chiaro: "Pulisic sarà a disposizione, avrà 15/20 minuti. Leao sta meglio, Gimenez anche e sarà a disposizione tra un mesetto. Saelemaekers ancora fuori ma sta meglio".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Dove vedere Pisa-MilanAllegri alla vigilia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS