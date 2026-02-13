Milan, Leao e Pulisic verso la panchina: le ultime news prima del Pisa

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Pisa-Milan , anticipo della 25esima giornata di Serie A. Rafael Leao e Christian Pulisic verso la panchina , dopo essere stati convocati da Massimiliano Allegri per la sfida in programma alle ore 20:45 all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. In attacco, salvo sorprese, ci saranno Loftus-Cheek e Nkunku, con l'ex Lipsia che si è rilanciato in avvio di questo 2026.

Pisa-Milan, Leao e Pulisic verso la panchina

Nella conferenza stampa di vigilia, Massimiliano Allegri era stato chiaro: "Pulisic sarà a disposizione, avrà 15/20 minuti. Leao sta meglio, Gimenez anche e sarà a disposizione tra un mesetto. Saelemaekers ancora fuori ma sta meglio".