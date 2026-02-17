Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Il Milan ritrova Saelemaekers, Leao spera in un posto da titolare

Senza Rabiot, il belga sarà fondamentale: aveva saltato le ultime due gare di Serie A per un problema all’adduttore
Antonio Vitiello
3 min
TagsSaelemaekersMilan
Il rientro di Alexis Saelemaekers nei convocati per la sfida al Como è la miglior notizia che potesse ricevere Massimiliano Allegri in queste ore. Il laterale belga ieri per la prima volta si è allenato con il gruppo e ha svolto un buon allenamento, dimostrando di poter essere sfruttato nel match contro la squadra di Cesc Fabregas. Il tecnico rossonero tra oggi e domani deciderà se impiegarlo dal primo minuto, oppure comporre una staffetta con Athekame, autore dell’assist per il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa e dove ha dimostrato di poter essere un valido sostituto del belga. Saelemaekers ha saltato le ultime due gare di serie A per un problema all’adduttore, ma il suo rientro è fondamentale soprattutto in una partita in cui mancherà Adrien Rabiot. Infatti, senza il francese, i rossoneri si trovano con pochi giocatori in grado di creare la superiorità numerica e Saelemaekers potrebbe essere molto utile nel creare occasioni da rete per i compagni.  

I dubbi di Allegri contro il Como 

Il recupero contro il Como sarà importantissimo per provare ad accorciare le distanze rispetto alla capolista Inter, e per questo Allegri non vuole sbagliare nessuna mossa. Ci sono diversi ballottaggi ancora aperti, specialmente nel reparto offensivo. Nkunku dovrebbe essere ancora il titolare, ma chi giocherà accanto a lui? Rafael Leao spera di riprendere il posto dal primo minuto, anche se la condizione fisica non è ancora ottimale. Pure contro il Pisa ha dimostrato di essere ancora lontano dal vero Leao. Allegri è tentato nel mettere in campo il portoghese, ma ci sono possibilità anche per Fullkrug oppure lo stesso Loftus-Cheek, in gol per due gare di fila contro Bologna e Pisa. La casella vacante lasciata da Rabiot potrebbe essere riempita da Samuele Ricci, che ha sempre convinto Allegri quando è subentrato. Pure in Toscana ha fornito l’assist per la rete decisiva di Luka Modric nel finale. In difesa De Winter spinge per ritrovare una maglia da titolare. Uno tra Tomori e Pavlovic potrebbe fargli posto. 

 

 

