Il Milan ritrova Saelemaekers, Leao spera in un posto da titolare

Il rientro di Alexis Saelemaekers nei convocati per la sfida al Como è la miglior notizia che potesse ricevere Massimiliano Allegri in queste ore. Il laterale belga ieri per la prima volta si è allenato con il gruppo e ha svolto un buon allenamento , dimostrando di poter essere sfruttato nel match contro la squadra di Cesc Fabregas. Il tecnico rossonero tra oggi e domani deciderà se impiegarlo dal primo minuto, oppure comporre una staffetta con Athekame, autore dell’assist per il gol di Loftus-Cheek contro il Pisa e dove ha dimostrato di poter essere un valido sostituto del belga. Saelemaekers ha saltato le ultime due gare di serie A per un problema all’adduttore , ma il suo rientro è fondamentale soprattutto in una partita in cui mancherà Adrien Rabiot . Infatti, senza il francese, i rossoneri si trovano con pochi giocatori in grado di creare la superiorità numerica e Saelemaekers potrebbe essere molto utile nel creare occasioni da rete per i compagni.

I dubbi di Allegri contro il Como

Il recupero contro il Como sarà importantissimo per provare ad accorciare le distanze rispetto alla capolista Inter, e per questo Allegri non vuole sbagliare nessuna mossa. Ci sono diversi ballottaggi ancora aperti, specialmente nel reparto offensivo. Nkunku dovrebbe essere ancora il titolare, ma chi giocherà accanto a lui? Rafael Leao spera di riprendere il posto dal primo minuto, anche se la condizione fisica non è ancora ottimale. Pure contro il Pisa ha dimostrato di essere ancora lontano dal vero Leao. Allegri è tentato nel mettere in campo il portoghese, ma ci sono possibilità anche per Fullkrug oppure lo stesso Loftus-Cheek, in gol per due gare di fila contro Bologna e Pisa. La casella vacante lasciata da Rabiot potrebbe essere riempita da Samuele Ricci, che ha sempre convinto Allegri quando è subentrato. Pure in Toscana ha fornito l’assist per la rete decisiva di Luka Modric nel finale. In difesa De Winter spinge per ritrovare una maglia da titolare. Uno tra Tomori e Pavlovic potrebbe fargli posto.