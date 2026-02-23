Corriere dello Sport.it
Come sta Loftus-Cheek dopo il terribile scontro in Milan-Parma: denti rotti, frattura dell'osso e una cannuccia per alimentarsi

Stagione compromessa per il centrocampista inglese, che sarà sottoposto a un intervento di chirurgia maxillo-facciale: tutti i dettagli
3 min
MILANO - Un grave infortunio quello riportato da Ruben Loftus-Cheek durante l'ultimo match di Serie A perso dal Milan a San Siro contro il Parma, in cui il 30enne centrocampista rossonero è stato costretto a uscire dopo un duro scontro con il portiere degli emiliani Corvi, portato via in barella con diversi denti rotti, il collo immobilizzato e sanguinante al volto.

Frattura dell'osso alveolare per Loftus-Cheek

L'inglese è stato subito all'ospedale San Carlo, dove gli accertamenti hanno evidenziato la frattura dell'osso alveolare dell'arcata superiore, che fa da supporto alla radice dei denti. Un trauma facciale importante che costringerà Loftus-Cheek a sottoporsi a un intervento chirurgico. Si attendono comunicazioni ufficiali del Milan, ma stando a quanto trapelato l'operazione sarà eseguita all'ospedale San Paolo (specializzato nella chirurgia maxillo-facciale), dove nel frattempo è stato trasferito il calciatore del Milan ed è giunto anche Stefano Mazzoni, responsabile dell'area medica del club rossonero.

 

 

L'intervento chirurgico e i possibili tempi di recupero

Un intervento delicato (da capire se verranno applicate viti o placche), con i tempi di recupero che restano dunque incerti ma si profilano di certo lunghi. Diversi i mesi di stop a cui potrebbe andare incontro Loftus-Cheek, la cui stagione rischia seriamente di essere compromessa. Per capire l'entità del danno ci sarà da aspettare l'operazione e il successivo referto medico, come bisognerà attendere per capire come il centrocampista inglese potrà alimentarsi dopo l'intervento (tra le possibilità c'è quella che si renda inizialmente necessario l'utilizzo di una cannuccia).

