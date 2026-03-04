Il Real Madrid tenta di nuovo Allegri: in corsa anche Klopp. Ma il Milan…

Non c’è due, senza tre. Il Real Madrid in estate potrebbe tentare per la terza volta Massimiliano Allegri, attualmente sulla panchina del Milan e legato da un contratto fino al 30 giugno del 2027. La società spagnola ha sempre stimato il tecnico livornese, e in passato in due occasioni ha sfiorato il suo ingaggio. Il presidente Florentino Pérez , sbagliato i due allenatori del dopo Carlo Ancelotti, ovvero Xabi Alonso prima, e Álvaro Arbeloa dopo, vuole andare sull’usato sicuro, su un allenatore d’esperienza. Massimiliano Allegri potrebbe rappresentare la sintesi giusta, così come Jürgen Klopp, altro obiettivo che da anni è sulla lista dei desideri del presidente madridista. Il tedesco però è il coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull e per ora non sta pensando di lasciare.

Il terzo tentativo

Alla fine dell’attuale stagione il Real potrebbe fiondarsi su Allegri, com’era già successo nel 2019. In quell’occasione Max aveva appena concluso un ciclo vincente con la Juventus, fatto di cinque scudetti di fila e quattro Coppe Italia consecutive, ma l’accordo non andò a buon fine. La seconda volta il Real Madrid ci andò molto più vicino. Era il 2021, Allegri trovò anche l’intesa sullo stipendio e gli anni di contratto: tre anni a 8,5 milioni di euro netti a stagione. Ma un incontro con il presidente Andrea Agnelli fece cambiare idea ad Allegri pochi giorni prima di firmare con i blancos. Si aprì così il secondo ciclo di Max sulla panchina della Juventus. Per ben due volte la società spagnola fu vicina al mister livornese, ora in estate potrebbe effettuare il terzo tentativo. Allegri in carriera non ha mai avuto occasioni all’estero, sarebbe la sua prima avventura fuori dai confini italiani, ma quando era alla guida della Juve ha disputato due finali di Champions League, attirando l’attenzione proprio del Real Madrid.

Allegri e il Milan: la scelta

Va specificato che l’allenatore toscano sta benissimo al Milan ed è felice di essere tornato dopo undici anni. Allegri ama la città, l’ambiente e si trova benissimo con il gruppo squadra. Il lavoro quotidiano a Milanello lo gratifica. Recentemente ha dichiarato di poter aprire un lungo ciclo in rossonero, e solitamente tende a rimanere parecchi anni nella stessa società. Tuttavia a fine anno verrà fatto un bilancio del suo lavoro con il club, con Allegri che punterà a migliorare la rosa per essere ancora più competitivo in campo internazionale. L’idea del mister è di aggiungere tasselli di un certo calibro sfruttando al massimo il ritorno in Champions per migliorare la squadra sul mercato. Sarà fondamentale il lavoro della dirigenza, seguire nel modo migliore le indicazioni dell’allenatore per rinforzare i ruoli che meritano maggiore attenzione. «Con la società c'è totale sintonia. Poi com'è normale che sia in un confronto ci possono essere punti di vista diversi. È importante che tutti si lavori per il bene del Milan, sono molto contento di essere tornato al Milan», ha detto Max alla vigilia dell’ultimo turno di campionato contro la Cremonese. «La società sta programmando e strutturando il futuro del Milan. Ma con il club, ripeto, la sintonia è totale».