venerdì 6 marzo 2026
Milan, si rivede Cardinale: assisterà alla rifinitura e poi sarà in tribuna al derby

Il numero uno di RedBird torna in Italia per stare vicino alla squadra nel fine settimana più atteso della stagione
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Arriva il derby che può tenere ancora aperta la corsa scudetto ed il Milan ritrova il sostegno di Gerry Cardinale sarà presente a Milanello prima della decisiva sfida con l'Inter e poi assisterà a San Siro alla stracittadina che può decidere la stagione, in un senso o nell'altro.

 

 

Cardinale pronto a suonare la carica in vista del derby

Massimo sostegno. Cardinale ha deciso di essere una figura presente e di riferimento per il Milan e per la terza volta nel giro degli ultimi cinquanta giorni tornerà in Italia, per sostenere la squadra in visto della stracittadina che può tenere ancora aperta o archiviare la lotta per lo scudetto. Il numero uno di RedBird, che nei mesi scorsi si è diviso tra Milanello e impegni in Lega, sarà presente a Milanello, per far sentire la vicinanza del club a mister Allegri e ai giocatori durante la rifinitura. Poi presenzierà anche al derby, in tribuna d'onore.

 

