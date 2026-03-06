Milan, si rivede Cardinale: assisterà alla rifinitura e poi sarà in tribuna al derby

Cardinale pronto a suonare la carica in vista del derby

Massimo sostegno. Cardinale ha deciso di essere una figura presente e di riferimento per il Milan e per la terza volta nel giro degli ultimi cinquanta giorni tornerà in Italia, per sostenere la squadra in visto della stracittadina che può tenere ancora aperta o archiviare la lotta per lo scudetto. Il numero uno di RedBird, che nei mesi scorsi si è diviso tra Milanello e impegni in Lega, sarà presente a Milanello, per far sentire la vicinanza del club a mister Allegri e ai giocatori durante la rifinitura. Poi presenzierà anche al derby, in tribuna d'onore.