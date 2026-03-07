Quando tutto fa Bodo

A Milanello e dintorni, in vista del derby che non deciderà lo scudetto (opinione personale) ma soltanto la distanza in classifica tra Inter e Milan, il quesito più dibattuto è il seguente: cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter di Chivu? Nella sfida precedente, come sostengono quelli abituati a giocarsi lo stipendio al tavolo da poker, il Milan