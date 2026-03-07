Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quando tutto fa Bodo

Leggi il commento sul Milan di Allegri in vista del derby con l'Inter
Franco Ordine
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

A Milanello e dintorni, in vista del derby che non deciderà lo scudetto (opinione personale) ma soltanto la distanza in classifica tra Inter e Milan, il quesito più dibattuto è il seguente: cosa può inventarsi Allegri per provare a mettere in crisi l’Inter di Chivu? Nella sfida precedente, come sostengono quelli abituati a giocarsi lo stipendio al tavolo da poker, il Milan

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS