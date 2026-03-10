Diavolo di un Max 

Qualche tempo fa Max Allegri produsse una definizione del calcio che un po’ lo divertiva e un po’ lo inquietava. Disse testualmente a mò di battuta: “Il calcio è stato inventato dal diavolo!”. Avendo qualche frequentazione con le diavolerie, in vista del derby di ritorno di questa stagione molto divertente per lui, ha pensato di ricorrere proprio a una di queste pratiche esoteriche per assicurarsi anche il secondo derby cons