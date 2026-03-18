Retroscena Milan, cosa è successo tra Pulisic e Leao prima dell’allenamento
Milano - Il Milan è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, match che riempito di delusione il mondo rossonero dopo il pieno di euforia post derby e il barlume di speranza targato Krstovic con il gol del pari dell'Atalanta contro l'Inter. La seduta è cominciata con una sessione video per analizzare i difetti dell'Olimpico, comprese le azioni pomo della discordia tra Leao e Pulisic; i due, simbolicamente, si sono stretti la mano prima di entrare sul campo, per premere stop alle discussioni. Da qui, in sostanza, si riparte. Il messaggio di Allegri alla squadra è andato in questa direzione: mettere da parte le scorie e la brutta prestazione di Roma per ripartire con la testa giusta già contro il Torino.
Gruppo Milan
Nel gruppo squadra si è rivisto Rabiot, pronto al rientro dopo in campo dopo la squalifica per somma di ammonizioni scontata all'Olimpico: il francese, perno fondamentale più di chiunque altro nella formazione di Allegri, riprenderà il suo posto a centrocampo da mezzala sinistra. Chi gli ruoterà attorno, per ora, è abbastanza un mistero. Oggi, il tecnico livornese farà sostenere ai suoi le prime prove tattiche in vista della sfida di sabato al Torino. A San Siro, potrebbero esserci dei cambi importanti: Saelemaekers è apparso stanco, soprattutto rispetto ad un Athekame vivace, a sinistra dovrebbe rientrare Bartesaghi con Estupinan in panchina. In forse la titolarità di Leao e Pulisic. Gimenez va verso la prima convocazione.