Retroscena Milan, cosa è successo tra Pulisic e Leao prima dell’allenamento

Milano - Il Milan è tornato ad allenarsi ieri pomeriggio dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, match che riempito di delusione il mondo rossonero dopo il pieno di euforia post derby e il barlume di speranza targato Krstovic con il gol del pari dell'Atalanta contro l'Inter. La seduta è cominciata con una sessione video per analizzare i difetti dell'Olimpico, comprese le azioni pomo della discordia tra Leao e Pulisic; i due, simbolicamente, si sono stretti la mano prima di entrare sul campo, per premere stop alle discussioni. Da qui, in sostanza, si riparte. Il messaggio di Allegri alla squadra è andato in questa direzione: mettere da parte le scorie e la brutta prestazione di Roma per ripartire con la testa giusta già contro il Torino.