Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Milan, l’attacco e l’impresa

Leggi il commento sul reparto offensivo del club rossonero sotto la gestione Allegri
Franco Ordine
1 min
TagsoggiMilanAllegri
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Dalla sosta delle nazionali non arrivano notizie confortanti sul conto dell’attacco milanista. Leao è ancora fermo in Portogallo, rientrerà a metà settimana prossima sperando che le cure nel frattempo intraprese risultino efficaci e gli consentano almeno di chiudere la stagione con un rendimento decente a causa della salute fisica minata dal fl

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 il primo anno

 

Abbonati ora

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS