La crisi nera di Pulisic, dopo la ripresa altro flop: “Ma il gol arriverà”

Dìal punto di vista realizzativo è il peggior momento di Christian Pulisic da quando veste la maglia del Milan. Un periodo complicato che si è esteso anche alla nazionale degli Stati Uniti. Anche negli Usa l’attaccante rossonero non si è sbloccato, anzi, ha ricevuto di recente qualche critica per la pesante sconfitta in amichevole contro il Belgio, un match che ha fatto preoccupare l’opinione pubblica americana in vista del Mondiale. Pulisic però non sta riuscendo ad incidere come vorrebbe, infatti da qualche mese si è fermato e i gol cominciano a mancare troppo. Con il Diavolo non segna addirittura dal 28 dicembre scorso contro il Verona a San Siro, ormai tre mesi fa, mentre con la nazionale l’ultima rete l’aveva siglata addirittura nel novembre del 2024 contro la Nuova Zelanda. Una fase delicata per il milanista, che proprio prima della sosta aveva dato dei segnali di ripresa con l’assist per il gol di Rabiot nella partita contro il Torino. E la squadra proprio per sostenerlo e incoraggiarlo, al momento dell’esultanza ha abbracciato Pulisic, consapevole del periodo difficile che attraversa.

Pulisic-Milan, niente panico

Un’involuzione molto particolare, perché fino alle ultime settimane del 2025 Pulisic era il miglior realizzatore dei rossoneri, poi i continui infortuni e una condizione fisica precaria lo ha fortemente condizionato. Tuttavia dagli Stati Uniti il giocatore ha rilasciato dichiarazioni incoraggianti. Per Pulisic basta poco per sbloccarsi, e ritiene che sia solo questione di tempo e... fortuna: «Devo essere più freddo in questi momenti. È un periodo difficile, però mi sento bene fisicamente e sto creando occasioni», ha dichiarato l’ex giocatore del Chelsea. «Devo solo restare positivo. So che a un certo punto la palla colpirà il mio ginocchio ed entrerà, e allora tutto cambierà. Non mi faccio prendere dal panico. Meglio ora che in estate. Le cose cambieranno», in riferimento alle partite del Mondiale, dove negli Usa c’è tantissima attesa per il torneo che si giocherà in casa. Ma prima c’è il Milan e un allenatore come Allegri che stima tantissimo l’americano. Max spera di poter contare su Pulisic per queste ultime otto partite della stagione, a cominciare dal big match contro il Napoli in programma alla ripresa del campionato. E magari attende proprio un gol che possa sbloccarlo.

Futuro in attesa

Il giocatore ritiene di poter attendere la fine della Coppa del Mondo per esplorare il mercato e valutare le proposte che potrebbero arrivare. Infatti, al momento, il rinnovo del contratto di Pulisic è fermo. Non ci sono stati passi avanti dopo i dialoghi di qualche mese fa, a tal punto che ora l’attaccante preferirebbe attendere il Mondiale per fare il punto sul futuro. Il Milan non avrebbe problemi ad estendere il contratto dell’attaccante, anche con un aumento dello stipendio, inoltre ha la possibilità di estendere il legame con Christian di un altro anno (fino al 30 giugno 2028), per effetto di un’opzione unilaterale inserita nel contratto del giocatore al momento dell’acquisto dal Chelsea nell’estate del 2023.