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Milan, la svolta nel mercato: abbandonata la pista André

Interrotti i dialoghi con il Corinthians per il centrocampista brasiliano. Nessun rilancio
Antonio Vitiello
1 min
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MILANO - Il Milan ha deciso di abbandonare definitivamente la trattativa per Andrè, centrocampista del Corinthians. Ieri dal Brasile sono filtrate nuove indiscrezioni su un rilancio del club rossonero per il 19enne, addirittura con una proposta da 22 milioni di euro per il 70% del cartellino del giocatore. Tuttavia l’ipotesi avanzata in Sudamerica non ha trovato conferme nella sede del Milan, in quanto la dirigenza ha deciso di non proseguire i dialoghi con il Corinthians dopo che la squadra brasiliano aveva cambiato le carte in tavolo al momento della chiusura dell’affare. Un episodio che non è stato gradito dal club italiano, che aveva pure definito i termini economici con il giocatore.  

Milan, le ultime dal campo

Ieri Matteo Gabbia si è recato ugualmente al centro sportivo di Milanello per recuperare dall’infortunio, nonostante il giorno libero concesso da mister Allegri. Il centrale italiano difficilmente riuscirà ad esserci a Napoli alla ripresa del campionato, infatti al momento le sensazioni sul rientro non sono positive. Gabbia ha bisogno ancora di tempo per recuperare dopo l’operazione all’ernia. Domani pomeriggio invece sono attesi tutti gli altri giocatori, e in quell’occasione si valuteranno le condizioni di Rafael Leao.  

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