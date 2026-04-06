Allegri abbandona la corsa scudetto: "Ormai abbiamo dato. Dobbiamo rimanere sereni per la Champions"

Allegri abbandona la corsa scudetto dopo la sconfitta con il Napoli che lo fa scivolare al terzo a meno 9 dall' Inter capolista: "Scudetto? Oramai abbiamo dato - dice il tecnico del Milan a Dazn - l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo a una partita per volta. Dobbiamo rimanere sereni, siamo dentro il nostro obiettivo. Sappiamo che contro l' Udinese non si risolve la problematica della Champions, abbiamo qualche punto di vantaggio e dobbiamo cercare di mantenerlo".

Allegri: "Dobbiamo rimanere sereni"

"Complessivamente i ragazzi hanno fatto una buona partita - ha aggiunto il tecnico rossonero -. Abbiamo subito qualche ripartenza di troppo su palloni persi in modo banale. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualche scelta, cosa che nel calcio di oggi paghi. È stata una gara con poche occasioni, decisa da un episodio dove il Napoli è stato bravo. Già nel primo tempo avevamo avuto delle situazioni in cui potevamo essere più veloci, soprattutto nelle conclusioni in porta. Nkunku e Füllkrug? Hanno fatto una buona partita. Christopher ha lavorato bene per la squadra, anche se poteva fare gol nelle occasioni che ha avuto. Il calcio è fatto però da queste situazioni, e stasera noi abbiamo peccato. Dobbiamo rimanere sereni. Abbiamo ancora delle partite a disposizione per raggiungere il nostro obiettivo. Il terzo posto attuale? Non siamo mai stati in lotta per lo scudetto, soprattutto per il grande vantaggio accumulato dall’Inter. Siamo perfettamente dentro il nostro obiettivo. Adesso pensiamo alla partita con l’Udinese e a mantenere il vantaggio che abbiamo sul quarto posto".

Allegri: "63 punti sono quelli che ci meritiamo"

Allegri poi ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: "Io credo che era bello pensare di poter lottare per lo Scudetto fino a un certo punto, però poi purtroppo quando perdi in casa col Parma, perdi a Roma con la Lazio in un momento decisivo, poi è vero che hai fatto altre partite in cui magari non meritavi di vincere e hai vinto, quindi il calcio è bello per questo: io credo che abbiamo 63 punti ed è quello che ci meritiamo, poi dopo bisogna rimanere sereni perché all'interno di una stagione ci sono anche dei momenti di difficoltà, sicuramente c'è ancora un po' da lavorare, perché comunque abbiamo ancora dei punti di vantaggio ma soprattutto abbiamo sette partite da giocare, e in queste sette partite dobbiamo fare un tot di punti che ci permettono di rimanere nelle prime quattro".