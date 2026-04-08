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Derby tra Milan e Inter in tournée estiva: ecco dove si giocherà

I rossoneri torneranno a Perth per il terzo anno consecutivo: stavolta ci sarà la sfida contro i cugini nerazzurri
2 min
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Il Milan tornerà in Australia nell’estate 2026 per il consueto tour di preparazione in vista della nuova stagione. I rossoneri saranno impegnati a Perth, consolidando un legame ormai sempre più forte con l’Australia Occidentale.

Milan in Austriale in estate: ci sarà il derby con l'Inter

Tra gli appuntamenti più attesi del Pre-Season Tour ci sarà anche il derby contro l’Inter, che per l’occasione verrà disputato lontano dall’Italia. Un evento speciale che porterà la storica sfida milanese su un palcoscenico internazionale. Per il Milan si tratta della terza visita consecutiva a Perth, dopo le precedenti esperienze contro la Roma nel 2024 e contro il Perth Glory nel 2025.

 

Non solo l'Inter: il calendario verrà comunicato nei prossimi mesi

Oltre agli impegni in campo, la squadra potrà sfruttare strutture moderne per la preparazione e incontrare da vicino i tanti tifosi presenti in Australia. Il derby con l’Inter sarà parte di un programma estivo più ampio, che includerà altre sfide internazionali: i dettagli completi del calendario verranno comunicati nei prossimi mesi.

 

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