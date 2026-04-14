Tra Leao e il Milan sempre più vicino l’addio: Tare pronto a sondare il mercato

Ora si tratta di capire quanto potrebbe incassare il club dalla sua cessione. Quanti soldi basterebbero per la partenza di Leao? Dalla sede sperano di raggiungere almeno quota cinquanta milioni ma l’attuale campionato ha fatto perdere ancora valore all’attaccante. Il problema principale è la pubalgia , un fastidioso infortunio che lo ha limitato per tutto l’anno, al punto che il giocatore ha dovuto saltare diverse settimane di campionato. Un’infiammazione che ha frenato enormemente Rafa nei movimenti e negli scatti, quindi ha colpito la sua arma migliore. Anche il cambio di posizione non lo ha agevolato , in quanto i movimenti per fare l’attaccante centrale non sono in linea con le sue caratteristiche. Inoltre qualche atteggiamento dentro e fuori dal campo nemmeno ha fatto bene alla sua immagine, come la discussione con Allegri per il cambio all’Olimpico, con Rafa che si era alterato con Pulisic per non aver ricevuto palloni giocabili.

Mercato

Ma quale squadra potrebbe interessarsi a Leao? Nella scorsa estate sono arrivati sondaggi da parte del Bayern Monaco e da formazioni arabe, ma Rafa non ha mai preso in considerazione un trasferimento in Arabia Saudita. Ad oggi società di Premier League di un certo livello non si sono ancora fatte sentire, ma la speranza del Milan (e anche del giocatore stesso) è che il Mondiale possa essere una vetrina per Leao e che possa rivitalizzarlo dopo un’annata complicata, in modo da attirare nuove squadre. Il portoghese vorrebbe rimanere in qualche top club europeo e valuterò solo questo tipo di proposta, la preferenza sarebbe l'Inghilterra ma anche una possibilità a Barcellona non verrebbe scartata. Il suo obiettivo è chiudere al meglio la stagione, possibilmente con il piazzamento nelle prime quattro con il Milan, e poi valutare il futuro insieme alla società. Anche perché i discorsi sul rinnovo sono fermi ormai da settembre scorso.

