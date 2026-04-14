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martedì 14 aprile 2026
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Tra Leao e il Milan sempre più vicino l’addio: Tare pronto a sondare il mercato

Il portoghese non è più intoccabile e, un anno dopo Theo Hernandez, potrebbe salutare anche lui
Antonio Vitiello
4 min
TagsLeaoMilanCalciomercato
Milan

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Ultime sei partite della stagione e poi sarà tempo di bilanci per molti giocatori del Milan. Mai come questa volta la sensazione generale è che Rafael Leao sia vicino ai titoli di coda con la maglia rossonera. Un’avventura durata sette stagioni e che sta vivendo in queste settimane finali un periodo di forte crisi. Il portoghese nel suo percorso italiano è sempre stato al centro della critica, ma oltre a questo si è aggiunta una situazione ambientale che non può essere sottovalutata. Il giocatore è stato pesantemente fischiato a San Siro al momento della sostituzione contro l’Udinese, e questo è un fattore di cui il club e il giocatore ne terranno conto al momento delle decisioni. Perché Rafa non è più intoccabile, anzi, per molti sostenitori del Milan è arrivato il tempo dell’addio. E di questo si discuterà a breve, quando ci sarà a fine anno un incontro tra dirigenza ed entourage dell’attaccante. Ciò che filtra è che in caso di proposta economica per il giocatore, da parte di società straniere, il Diavolo aprirebbe concretamente alla cessione. Un anno dopo la vendita di Theo Hernandez, anche Leao potrebbe lasciare il Milan, con i rossoneri che si ritroverebbero senza quell’asse formidabile sulla fascia sinistra che quattro anni da portava lo scudetto a Casa Milan.

Valutazioni

Ora si tratta di capire quanto potrebbe incassare il club dalla sua cessione. Quanti soldi basterebbero per la partenza di Leao? Dalla sede sperano di raggiungere almeno quota cinquanta milioni ma l’attuale campionato ha fatto perdere ancora valore all’attaccante. Il problema principale è la pubalgia, un fastidioso infortunio che lo ha limitato per tutto l’anno, al punto che il giocatore ha dovuto saltare diverse settimane di campionato. Un’infiammazione che ha frenato enormemente Rafa nei movimenti e negli scatti, quindi ha colpito la sua arma migliore. Anche il cambio di posizione non lo ha agevolato, in quanto i movimenti per fare l’attaccante centrale non sono in linea con le sue caratteristiche. Inoltre qualche atteggiamento dentro e fuori dal campo nemmeno ha fatto bene alla sua immagine, come la discussione con Allegri per il cambio all’Olimpico, con Rafa che si era alterato con Pulisic per non aver ricevuto palloni giocabili.

 

Mercato

Ma quale squadra potrebbe interessarsi a Leao? Nella scorsa estate sono arrivati sondaggi da parte del Bayern Monaco e da formazioni arabe, ma Rafa non ha mai preso in considerazione un trasferimento in Arabia Saudita. Ad oggi società di Premier League di un certo livello non si sono ancora fatte sentire, ma la speranza del Milan (e anche del giocatore stesso) è che il Mondiale possa essere una vetrina per Leao e che possa rivitalizzarlo dopo un’annata complicata, in modo da attirare nuove squadre. Il portoghese vorrebbe rimanere in qualche top club europeo e valuterò solo questo tipo di proposta, la preferenza sarebbe l'Inghilterra ma anche una possibilità a Barcellona non verrebbe scartata. Il suo obiettivo è chiudere al meglio la stagione, possibilmente con il piazzamento nelle prime quattro con il Milan, e poi valutare il futuro insieme alla società. Anche perché i discorsi sul rinnovo sono fermi ormai da settembre scorso. 
 

 

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