Il Milan salta l’allenamento: Allegri e il retroscena su Leao e compagni

MILANO - I segnali postivi ricevuti nell’allenamento al mattino hanno portato il tecnico del Milan ad annullare la sessione pomeridiana ieri a Milanello. Una decisione singolare, in quanto raramente accade che una sessione venga cancellata, specialmente dopo una brutta sconfitta come quella incassata contro l’Udinese. La motivazione sta nel fatto che Massimiliano Allegri ha ricevuto le risposte che desiderava, ha visto un buon allenamento al mattino, uno spirito di reazione della squadra, e allora ha deciso di concedere il pomeriggio libero al gruppo di giocatori. Oggi ci sarà un giorno di riposo già previsto dal programma, dunque Leao e compagni si ritroveranno solamente domani per preparare la sfida contro il Verona.