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Il Milan salta l’allenamento: Allegri e il retroscena su Leao e compagni

I rossoneri si ritroveranno a Milanello solamente domani per preparare la sfida del 'Bentegodi' contro il Verona
Antonio Vitiello
2 min
TagsMilanAllegri
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MILANO - I segnali postivi ricevuti nell’allenamento al mattino hanno portato il tecnico del Milan ad annullare la sessione pomeridiana ieri a Milanello. Una decisione singolare, in quanto raramente accade che una sessione venga cancellata, specialmente dopo una brutta sconfitta come quella incassata contro l’Udinese. La motivazione sta nel fatto che Massimiliano Allegri ha ricevuto le risposte che desiderava, ha visto un buon allenamento al mattino, uno spirito di reazione della squadra, e allora ha deciso di concedere il pomeriggio libero al gruppo di giocatori. Oggi ci sarà un giorno di riposo già previsto dal programma, dunque Leao e compagni si ritroveranno solamente domani per preparare la sfida contro il Verona.

Milan, Allegri ritrova Gabbia e programma il futuro

In occasione della trasferta contro l’ultima in classifica il Diavolo potrebbe contare su Matteo Gabbia dal primo minuto, e soprattutto dovrebbe esserci il ritorno al 3-5-2, il modulo che assicura al Milan maggiore copertura e più solidità difensiva.

Per l’anno prossimo invece l’idea di Allegri è quella di rimanere in rossonero. L’allenatore livornese sta bene in rossonero e al momento non pensa all’addio, ma chiaramente vorrebbe il supporto e la collaborazione della società per una campagna acquisti che vada a migliorare molto la rosa attuale.

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