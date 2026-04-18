Allegri e Tare a pranzo con Furlani: ecco di cosa hanno parlato a Milanello

Milano - Incontri e chiarimenti al centro sportivo di Milanello per la dirigenza rossonera. Nella giornata di ieri l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha fatto visita alla squadra e al tecnico livornese assistendo all’allenamento del gruppo giocatori, e poi pranzando con Max Allegri . Presente anche il direttore sportivo Igli Tare . Un faccia a faccia per cercare di tranquillizzare il tecnico in vista del futuro ma anche per rimanere concentrati sull’ obiettivo Champions League in un momento delicatissimo della stagione.

Allegri, incontro a Milanello con Furlani e Tare: presto la scelta sul futuro

Il Milan è reduce da due sconfitte e non può fallire l’appuntamento in casa dell’Hellas Verona domani alle ore 15.00. Dopo la sessione di allenamento Luka Modric è stato premiato per la tredicesima volta consecutiva dalla Croatian Association Football Union, riconoscimento dove a votare sono stesso i giocatori. Il centrocampista del Milan è stato premiato dall’ex rossonero Dario Simic, arrivato al centro sportivo con una delegazione. Per l’ex Real Madrid presto arriverà anche il momento della scelta sul futuro. Vorrebbe rimanere in rossonero ma saranno importanti sia la qualificazione in Champions che la permanenza di Massimiliano Allegri. Nelle prossime settimane si entrerà nel vivo della sua decisione.