Il senso della realtà

Max Allegri non è mai stato un sognatore. Ha inseguito, dall’inizio della sua carriera di calciatore e più quella di allenatore, traguardi concreti e in particolare alla sua portata. Una sola volta viaggió in tournée estiva col Milan di Capello dopo aver frequentato il Pescara di Galeone o il Perugia, non proprio il Real Madrid. Così, da quando è tornato n