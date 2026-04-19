Il senso della realtà

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Max Allegri non è mai stato un sognatore. Ha inseguito, dall’inizio della sua carriera di calciatore e più quella di allenatore, traguardi concreti e in particolare alla sua portata. Una sola volta viaggió in tournée estiva col Milan di Capello dopo aver frequentato il Pescara di Galeone o il Perugia, non proprio il Real Madrid. Così, da quando è tornato n
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