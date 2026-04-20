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lunedì 20 aprile 2026
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Caro Leao, c’è bisogno di altro

Il commento sull'attaccante portoghese del Milan e sull'attacco dei rossoneri
Franco Ordine
1 min
TagsLeaoMilan
Milan

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A dire il vero non ci sarebbe stato nemmeno bisogno di spiegare, con poche semplici frasi, il motivo calcistico per cui anche a Verona, e senza i fischi del pubblico amico, Allegri si vede costretto a un certo punto della ripresa, mentre i suoi arretrano pericolosamente, metro dopo metro, dinanzi all’avanzare coraggioso del Verona, a sostituire Rafa Le

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