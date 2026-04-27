Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 27 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Modric si opera: frattura dello zigomo sinistro dopo Milan-Juve, le condizioni

Il centrocampista croato costretto a fermarsi dopo il duro scontro in campo con Locatelli: ecco il comunicato del club rossonero
1 min
TagsMilanModric
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Luka Modric dovrà operarsi. Lo scontro testa a testa con Manuel Locatelli nella gara di domenica 26 aprile è stato più duro del previsto. Al 75' minuto del secondo tempo, i due centrocampisti saltano per contendersi una palla alta, scontrandosi e accasciandosi al suolo. Però ad avere la peggio è stato il giocatore del Milan, che dopo lo scontro è stato costretto a chiedere il cambio. A fine partita poi il centrocampista bianconero, si è avvicinato all'avversario per accertarsi delle sue condizioni.

Modric si opera: il comunicato del Milan sulle sue condizioni

Gli esami strumentali svolti nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, hanno riportato una frattura dello zigomo sinistro. Ecco il comunicato del Milan: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli  verranno comunicati successivamente all’operazione".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Moviola Milan-JuveMilan, Allegri sulla Champions

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS