Modric si opera: frattura dello zigomo sinistro dopo Milan-Juve, le condizioni

Luka Modric dovrà operarsi. Lo scontro testa a testa con Manuel Locatelli nella gara di domenica 26 aprile è stato più duro del previsto. Al 75' minuto del secondo tempo, i due centrocampisti saltano per contendersi una palla alta, scontrandosi e accasciandosi al suolo. Però ad avere la peggio è stato il giocatore del Milan, che dopo lo scontro è stato costretto a chiedere il cambio. A fine partita poi il centrocampista bianconero, si è avvicinato all'avversario per accertarsi delle sue condizioni.