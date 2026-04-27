Modric si opera: frattura dello zigomo sinistro dopo Milan-Juve, le condizioni
Luka Modric dovrà operarsi. Lo scontro testa a testa con Manuel Locatelli nella gara di domenica 26 aprile è stato più duro del previsto. Al 75' minuto del secondo tempo, i due centrocampisti saltano per contendersi una palla alta, scontrandosi e accasciandosi al suolo. Però ad avere la peggio è stato il giocatore del Milan, che dopo lo scontro è stato costretto a chiedere il cambio. A fine partita poi il centrocampista bianconero, si è avvicinato all'avversario per accertarsi delle sue condizioni.
Modric si opera: il comunicato del Milan sulle sue condizioni
Gli esami strumentali svolti nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, hanno riportato una frattura dello zigomo sinistro. Ecco il comunicato del Milan: "Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione".