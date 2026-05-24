Fenerbahçe, ipotesi Maldini come consulente

MILANO - Paolo Maldini riparte dalla Turchia? L’ex storico capitano del Milan, e dirigente dell’ultimo scudetto rossonero del 22 maggio 2022, ieri è stato fotografato a Istanbul durante un incontro con Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe . Le elezioni si terranno il prossimo 6-7 luglio e Safi vorrebbe sfruttare l’amicizia e l’immagine di Maldini per battere la concorrenza.

Maldini, ipotesi Fenerbahce

Tra i due ieri è avvenuto un summit per discutere dei piani futuri del club turco e delle strategie sportive della società. Safi vorrebbe coinvolgere Maldini nel suo progetto di rilancio del Fenerbahçe e ha chiesto un colloquio in un hotel in città. Nelle scorse ore proprio il candidato alla presidenza ha parlato del rapporto amichevole con Paolo e la volontà di sfruttare la sua conoscenza calcistica in qualità di consulente: «Maldini è mio amico e siamo in buoni rapporti. Per fortuna ci dà sempre consigli sui trasferimenti che vorremmo fare. Diciamo che sarà il mio volto europeo, il nostro volto mondiale nel calcio», ha detto in una conferenza Safi. L’ex rossonero dopo l’incontro a Istanbul è ripartito.

L'ex Milan fermo dal 2023

Sono ormai tre stagioni che l’ex difensore è fermo, dopo il licenziamento avvenuto da parte dell’attuale proprietario del Milan Gerry Cardinale lo scorso 5 giugno 2023. Maldini qualche mese fa aveva annunciato che in Italia non avrebbe lavorato per nessun altro club al di fuori del Milan. Il suo nome era stato accostato anche alla FIGC per il rilancio del calcio italiano dopo i fallimenti degli ultimi anni.