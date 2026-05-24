Milan contestato a San Siro. Allegri: "Il mio futuro? Ora sono solo dispiaciuto e arrabbiato"
Il Milan butta via un clamoroso match point per la Champions, sconfitto a San Siro dal Cagliari già salvo. Ennesima delusione di un finale da incubo per i tifosi rossoneri, che hanno rivolto fischi assordanti alla squadra dentro San Siro e continuato a contestare anche fuori. I rossoneri erano anche passati in vantaggio subito, con il gol di Saelemaekers al 2'. Poi però sono arrivate le reti di Borrelli e Rodriguez a far calare il buio a San Siro. La squadra di Allegri va quindi in Europa League, insieme con la Juve, dopo una stagione trascorsa a lungo al secondo posto. La squadra è rimasta a lungo chiusa negli spogliatoi in un clima teso: Gerry Cardinale e Ibrahimovic sono usciti subito dallo stadio senza rilasciare dichiarazioni, mentre Furlani e Calvello sono rimasti. Nessun giocatore dopo il match ha parlato con la stampa, solo Allegri si è presentato davanti ai microfoni, però ha rimandato ogni decisione sul suo futuro: "In questo momento sono dispiaciuto e arrabbiato - ha detto ai microfoni di Dazn - perché siamo rimasti fuori dalla Champions e dopo che l’avevamo rimessa in piedi con il Genoa nessuno se lo sarebbe aspettato. Purtroppo è il calcio, bisogna accettarlo e analizzare tutta l’annata come è andata. Però ripeto, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.
Allegri: "Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi"
Il rammarico per come è finita è tanto, perché nonstante tutto la Champions era lì, a portata di mano: “Purtroppo ormai il risultato non possiamo cambiarlo - ha commentato Allegri - quando perdi quattro partite in casa meriti la posizione in cui sei. Oggi dopo il vantaggio abbiamo difeso molto male come squadra. Però ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, abbiamo fatto tutto il possibile. Il motivo di tante sconfitte non lo so, sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato e ho sbagliato durante queste sei sconfitte. Però l’avevamo rimessa in piedi. Credo che bisognerà essere molto lucidi nel valutare tutta l’annata. Sicuramente la parte nervosa in questa partita ha inciso molto perché sicuramente siamo stati troppo passivi nel primo e nel secondo gol. Il futuro della società? Questo non lo so, in questo momento il pensiero va solo al risultato che non abbiamo raggiunto ed è la cosa più importante. Poi dovremo fare delle valutazioni ma in questo momento non ha senso parlarne”.