Milan contestato a San Siro. Allegri: "Il mio futuro? Ora sono solo dispiaciuto e arrabbiato"

Il Milan butta via un clamoroso match point per la Champions, sconfitto a San Siro dal Cagliari già salvo. Ennesima delusione di un finale da incubo per i tifosi rossoneri, che hanno rivolto fischi assordanti alla squadra dentro San Siro e continuato a contestare anche fuori. I rossoneri erano anche passati in vantaggio subito, con il gol di Saelemaekers al 2'. Poi però sono arrivate le reti di Borrelli e Rodriguez a far calare il buio a San Siro. La squadra di Allegri va quindi in Europa League, insieme con la Juve, dopo una stagione trascorsa a lungo al secondo posto. La squadra è rimasta a lungo chiusa negli spogliatoi in un clima teso: Gerry Cardinale e Ibrahimovic sono usciti subito dallo stadio senza rilasciare dichiarazioni, mentre Furlani e Calvello sono rimasti. Nessun giocatore dopo il match ha parlato con la stampa, solo Allegri si è presentato davanti ai microfoni, però ha rimandato ogni decisione sul suo futuro: "In questo momento sono dispiaciuto e arrabbiato - ha detto ai microfoni di Dazn - perché siamo rimasti fuori dalla Champions e dopo che l’avevamo rimessa in piedi con il Genoa nessuno se lo sarebbe aspettato. Purtroppo è il calcio, bisogna accettarlo e analizzare tutta l’annata come è andata. Però ripeto, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi”.