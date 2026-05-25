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lunedì 25 maggio 2026
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Milan, troppi difetti senza risposte

Leggi il commento sulla sconfitta dei rossoneri a San Siro contro il Cagliari, costata la mancata qualificazione alla Champions League
Franco Ordine
1 min
TagsMilanChampions League
Milan

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È vero: non è la prima volta che sotto lo striscione del traguardo l’ultimo Milan ha cominciato a balbettare, a perdere slancio e fiducia, a perdere punti, specie nel suo stadio e a compromettere il presente fino a perdere la Champions in modo clamoroso e fragoroso. Fa un rumore enorme la sconfitta di ieri sera.

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