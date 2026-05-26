La vittoria di Ibrahimovic

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Nel duello rusticano, scatenatosi durante gli ultimi tormentati mesi vissuti dal Milan, fino a gennaio ai vertici della classifica, rare le voci di dissenso stilistico specie nel corso dei 24 risultati utili consecutivi, tra Ibra e Allegri, ha vinto Zlatan. Paradossalmente è riuscito a spuntarla nei confronti del tecnico livornese grazie proprio alla Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
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