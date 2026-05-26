Milan, la gestione non è uno show

Azzerare in due ore dirigenza e area sportiva all’alba di una sessione di mercato non è un atto di coraggio ma di imprudenza: differenza critica per chi guida un’azienda. Che Gerry Cardinale sia ammiratore di Donald Trump non è una nota di colore, semmai una chiave di lettura. Anni fa Trump ritrovò la ribalta grazie a un format preciso: quello del capo che licenzia, colpisce, decapita in modo spettacolare. Nel format “Th