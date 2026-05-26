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Leao, indizio sul futuro? Il criptico post sui social: "Che il Milan possa tornare a gioire"

L'attaccante lancia un messaggio particolare attraverso Instagram: tutti i dettagli
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Rafael Leao ha scritto un messaggio su Instagram dopo il triste finale di stagione del Milan, che ha chiuso la stagione al quinto posto a sorpresa: "È stato un periodo che ha messo a dura prova la mia forma fisica e il mio stato d'animo, e solo chi l'ha vissuto da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me" . 

Leao e il futuro al Milan 

Il messaggio continua così: "Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione prendesse una piega completamente diversa da quella che abbiamo avuto... Che il Milan possa tornare a vivere momenti di gioia e di trionfi nella prossima stagione". 

Con queste parole criptiche il talento portoghese ha commentato l'annata, segnata da diversi infortuni e dalla sconfitta per 2-1 contro il Cagliari e dalla mancata qualificazione in Champions League. Il suo futuro resta avvolto dal mistero, soprattutto in chiave calciomercato. 

 

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