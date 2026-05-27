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mercoledì 27 maggio 2026
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Milan, inquietanti analogie

La rivoluzione completa in casa Milan: il commento di Franco Ordine
Franco Ordine
1 min
TagsAllegriMilan
Milan

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Domenica sera, a San Siro, Igli Tare non è stato l’unico a schizzare in piedi al gol di Saelemaekers arrivato dopo 2 minuti di Milan-Cagliari quale promettente incipit di una serata diventata poi un autentico incubo. Un paio di fila più sopra, sempre in tribuna d’onore a San Siro, lo stesso scatto ha visto come protagonista Adriano Galliani, ancora oggi identificato come il braccio destro operativo dello storico cicl

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