Milan, inquietanti analogie

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Domenica sera, a San Siro, Igli Tare non è stato l’unico a schizzare in piedi al gol di Saelemaekers arrivato dopo 2 minuti di Milan-Cagliari quale promettente incipit di una serata diventata poi un autentico incubo. Un paio di fila più sopra, sempre in tribuna d’onore a San Siro, lo stesso scatto ha visto come protagonista Adriano Galliani, ancora oggi identificato come il braccio destro operativo dello storico cicl
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